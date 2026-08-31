Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Uciekł z Rosji, walczy po stronie Ukrainy. Ma jedną radę dla rodaków

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Goga i Erik opowiedzieli się przeciwko władzy na Kremlu i dołączyli do Legionu Wolność Rosji walczącego u boku Ukraińców. Obaj są bohaterami reportażu stacji Sky News. Goga jeszcze przed dezercją wysadził w powietrze przedział łączności okrętu rakietowego Sierpuchow. Pytany o radę dla Rosjan, mówi wprost: - Uciekajcie, głupcy. Zginiecie.

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Portret mężczyzny z brodą na tle gęstego, ciemnego dymu nad zielonym terenem z pojedynczymi drzewami.
Goga uciekł z Rosji i walczy w legionie podległym UkraińcomTwitter/Sky News/AFP/DANYLO ANTONIUKmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Goga i Erik dołączyli do Legionu Wolność Rosji, sprzeciwiając się swojemu państwu.
  • Goga, przed opuszczeniem rosyjskiej marynarki, zainicjował pożar na okręcie Sierpuchow, co doprowadziło do jego poważnych zniszczeń.
  • Erik, po poborze do armii rosyjskiej, planował przejście na ukraińską stronę, przekazując dokumenty i informacje.
  • Legion Wolność Rosji powstał po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i walczy u boku wojsk ukraińskich.
  • Dziennikarze Sky News podają, że liczba członków Legionu pozostaje niejawna, jednak przystąpiły do niego setki osób.
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Dziennikarze Sky News dotarli do członków paramilitarnej grupy Legion Wolność Rosji. Jednostka powstała krótko po pełnoskalowej inwazji Kremla z lutego 2022 roku i walczy ramię w ramię z Ukraińcami.

Urodzony w Królewcu Goga na początku konfliktu służył jeszcze w rosyjskiej marynarce wojennej, a dokładniej we Flocie Bałtyckiej. - Byłem jedyną osobą na statku, która nie popierała wojny - zdradził.

Jego postawa nie spodobała się przełożonym. Po upomnieniach postanowił odejść ze służby. Jednak wcześniej przeprowadził spektakularną akcję. To dzięki niemu, Sierpuchow, czyli okręt, na którym służył, stanął w płomieniach.

Rosja. Sierpuchow stanął w płomieniach. Wiadomo, kto stał za atakiem na okręt

Goga przygotował kanistry z benzyną. Gdy zgromadził już odpowiednią ilość, rozlał je w przedziale łączności Sierpuchowa. - Wcześniej zebrałem wszystkie tajne dokumenty i zabrałem je ze sobą - tłumaczył dziennikarzom.

Ustawił minutnik i pojechał ku granicy z Litwą. Wybuch nastąpił 7 kwietnia 2024 roku. Zniszczenia, jakie wywołał pożar, były na tyle poważne, że okręt na wiele miesięcy wyłączono z użytkowania.

Jak bojownik Legionu Wolność Rosji czuje się z tym, że musi zabijać swoich rodaków? - Nie czuję niczego poza ulgą, że w Ukrainie umrze mniej ludzi - odparł Goga. Pytany o jedną radę dla Rosjan, dorzucił: - Uciekajcie, głupcy. Zginiecie.

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Erik uciekł z armii Rosji. Ukrainie dostarczył stos dokumentów

Bohaterem publikacji Sky News jest również Erik, w Legionie dowódca grupy obsługującej drony. Pochodzący z Syberii mężczyzna wiosną 2023 roku został zmobilizowany do armii Rosji.

- Kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja, trudno było nam zrozumieć, że mój kraj zaatakował sąsiedni kraj - tłumaczył. Poczucie bezsilności potęgował w nim fakt, że wokół siebie widział tłum świętujących ludzi.

Erika wysłano w rejon Ługańska. W planach miał przejście na stronę ukraińską. Zanim do tego doszło, zaczął zbierać informacje, "żeby nie przyjechać do Ukrainy z pustymi rękami". Skontaktował się z obsługującymi program "Chcę żyć". Inicjatywę prowadzi ukraiński wywiad. Jest skierowana do Rosjan, którzy myślą o ucieczce.

Przed Erikiem postawiono trudne zadanie. Prośba dotyczyła wzięcia z niewoli dwóch ukraińskich żołnierzy. Ucieczka była igraniem ze śmiercią, bo prowadziła przez pole minowe. Zakończyła się sukcesem.

"Liczba osób służących w Legionie jest utrzymywana w tajemnicy, uważa się jednak, że wstąpiły do niego setki osób" - informuje Sky News. Na czele grupy stoi Maksimilian Andronnikov "Cezar".

Źródło: Sky News

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