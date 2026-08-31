W skrócie Goga i Erik dołączyli do Legionu Wolność Rosji, sprzeciwiając się swojemu państwu.

Goga, przed opuszczeniem rosyjskiej marynarki, zainicjował pożar na okręcie Sierpuchow, co doprowadziło do jego poważnych zniszczeń.

Erik, po poborze do armii rosyjskiej, planował przejście na ukraińską stronę, przekazując dokumenty i informacje.

Legion Wolność Rosji powstał po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i walczy u boku wojsk ukraińskich.

Dziennikarze Sky News podają, że liczba członków Legionu pozostaje niejawna, jednak przystąpiły do niego setki osób.

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Dziennikarze Sky News dotarli do członków paramilitarnej grupy Legion Wolność Rosji. Jednostka powstała krótko po pełnoskalowej inwazji Kremla z lutego 2022 roku i walczy ramię w ramię z Ukraińcami.

Urodzony w Królewcu Goga na początku konfliktu służył jeszcze w rosyjskiej marynarce wojennej, a dokładniej we Flocie Bałtyckiej. - Byłem jedyną osobą na statku, która nie popierała wojny - zdradził.

Jego postawa nie spodobała się przełożonym. Po upomnieniach postanowił odejść ze służby. Jednak wcześniej przeprowadził spektakularną akcję. To dzięki niemu, Sierpuchow, czyli okręt, na którym służył, stanął w płomieniach.

Rosja. Sierpuchow stanął w płomieniach. Wiadomo, kto stał za atakiem na okręt

Goga przygotował kanistry z benzyną. Gdy zgromadził już odpowiednią ilość, rozlał je w przedziale łączności Sierpuchowa. - Wcześniej zebrałem wszystkie tajne dokumenty i zabrałem je ze sobą - tłumaczył dziennikarzom.

Ustawił minutnik i pojechał ku granicy z Litwą. Wybuch nastąpił 7 kwietnia 2024 roku. Zniszczenia, jakie wywołał pożar, były na tyle poważne, że okręt na wiele miesięcy wyłączono z użytkowania.

Jak bojownik Legionu Wolność Rosji czuje się z tym, że musi zabijać swoich rodaków? - Nie czuję niczego poza ulgą, że w Ukrainie umrze mniej ludzi - odparł Goga. Pytany o jedną radę dla Rosjan, dorzucił: - Uciekajcie, głupcy. Zginiecie.

Erik uciekł z armii Rosji. Ukrainie dostarczył stos dokumentów

Bohaterem publikacji Sky News jest również Erik, w Legionie dowódca grupy obsługującej drony. Pochodzący z Syberii mężczyzna wiosną 2023 roku został zmobilizowany do armii Rosji.

- Kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja, trudno było nam zrozumieć, że mój kraj zaatakował sąsiedni kraj - tłumaczył. Poczucie bezsilności potęgował w nim fakt, że wokół siebie widział tłum świętujących ludzi.

Erika wysłano w rejon Ługańska. W planach miał przejście na stronę ukraińską. Zanim do tego doszło, zaczął zbierać informacje, "żeby nie przyjechać do Ukrainy z pustymi rękami". Skontaktował się z obsługującymi program "Chcę żyć". Inicjatywę prowadzi ukraiński wywiad. Jest skierowana do Rosjan, którzy myślą o ucieczce.

Przed Erikiem postawiono trudne zadanie. Prośba dotyczyła wzięcia z niewoli dwóch ukraińskich żołnierzy. Ucieczka była igraniem ze śmiercią, bo prowadziła przez pole minowe. Zakończyła się sukcesem.

"Liczba osób służących w Legionie jest utrzymywana w tajemnicy, uważa się jednak, że wstąpiły do niego setki osób" - informuje Sky News. Na czele grupy stoi Maksimilian Andronnikov "Cezar".

Źródło: Sky News



