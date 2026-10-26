W skrócie Biały Dom ogłosił tymczasowe zawieszenie broni w Oleszkach, do którego doprowadziła interwencja pierwszej damy USA Melanii Trump, mająca umożliwić ewakuację cywilów.

55-letni Witalij, który uciekł z Oleszek sześć tygodni temu, podchodzi sceptycznie do porozumienia i nie wierzy, że działania Melanii Trump wpłyną na decyzje Władimira Putina.

W okupowanych przez Rosję Oleszkach przebywa obecnie 1,7 tys. osób, w tym 35 dzieci, które zmagają się z kryzysem humanitarnym i brakiem wody, prądu oraz ogrzewania.

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55-letni Witalij uciekł z Oleszek sześć tygodni temu. Teraz w rozmowie z Reutersem skomentował tymczasowe zawieszenie broni w mieście, które ma wejść w życie we wtorek, dzięki interwencji pierwszej damy USA Melanii Trump.

Mężczyzna "bardzo sceptycznie" podchodzi do porozumienia. - Szanuję Melanię Trump, ale nie ma ona żadnego wpływu na dyktatora Putina - powiedział.

Według niego wielu mieszkańców Oleszek, którzy nadal pozostają w mieście, jest zbyt starych lub schorowanych, by mogli zostać bezpiecznie ewakuowani. Poza tym uważa, że zawieszenie broni nie potrwa długo, a sytuacja humanitarna nie ulegnie znaczącej poprawie.

Uciekł z Oleszek. Wspomina życie w mieście na froncie

Witalij wraz z żoną i 13-letnim synem uciekł z Oleszek sześć tygodni temu. Mężczyzna wspomina w rozmowie z Reutersem życie w mieście na froncie, gdzie miesiącami nie było wody, elektryczności, gazu ani ogrzewania, natomiast bombardowania były codziennością. Zimą w ich mieszkaniu temperatura momentami spadała niemal do zera stopni.

Wspomina również problem z dostępem do żywności. Jego rodzina przez wiele tygodni musiała żywić się jedną szklanką ryżu dziennie, czasem z pomidorem i ogórkiem. Wielu towarów w mieście brakuje, a jeśli są, to bardzo drogie.

- Spojrzeliśmy na nasze zapasy żywności i uświadomiliśmy sobie, że mamy tylko jeden wybór: albo uciekniemy piechotą, albo umrzemy z głodu - powiedział.

Ostatecznie na początku września Witalij z żoną, synem i kotem dołączył do niewielkiej grupy osób uciekających z miasta. Na piechotę udało im się przejść 20 km zaminowaną drogą do pobliskiej miejscowości Radenśk. Stamtąd przejechali dalej w głąb terytorium kontrolowanego przez Rosję, następnie do Rosji, na Białoruś i z powrotem na Ukrainę. Obecnie mieszkają w Kijowie, a Witalij rozważa dołączenie do armii.

Kryzys humanitarny w Oleszkach. Będzie zawieszenie broni

Oleszki to niewielkie miasteczko znajdujące się w obwodzie chersońskim. Przed wojną zamieszkiwane było przez ok. 24 tys. osób. Obecnie zostało tam ok. 1,7 tys. osób, z czego ok. 35 dzieci.

Miasto jest okupowane przez Rosję od pierwszych dni rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku. Znajduje się jednak na samej linii frontu wobec czego w okolicach nadal toczą się intensywne walki. Na miejscu panuje też poważny kryzys humanitarny.

W ubiegły piątek Biały Dom ogłosił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni w Oleszkach. O wstrzymanie działań wojennych miała apelować pierwsza dama USA Melania Trump.

Kijów wyraził nadzieję, że dzięki temu możliwe będzie dostarczenie do miasta niezbędnych leków i żywności oraz ewakuacja mieszkańców. Również Kreml poinformował, że wszyscy cywile, którzy wyrażą wolę opuszczenia Oleszek, będą mieli taką możliwość.



