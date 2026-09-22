W skrócie Emmanuel Macron zadeklarował wsparcie Francji dla Ukrainy podczas nadchodzącej zimy po spotkaniu z prezydentem Ukrainy w Nowym Jorku.

Francja i Ukraina podpisały kontrakt na dostawę radarów oraz rakiet przechwytujących, a także omawiały dalsze wsparcie obrony powietrznej i wspólną produkcję systemów.

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski mają spotkać się w Nowym Jorku, a kilka dni wcześniej prezydent USA podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji.

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Prezydent Francji Emmanuel Macron napisał we wtorek w serwisie X, że "rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną grożą tym, że miliony rodzin pozbawione zostaną prądu i elektryczności".

Do sytuacji nawiązał następnie prezydent Francji Emmanuel Macron.

"Francja będzie u boku Ukrainy, by stawiła ona czoła nadchodzącej zimie" - zadeklarował po spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim w Nowym Jorku.

Macron ogłasza po spotkaniu z Zełenskim. Podpisano ważny kontrakt

Macron oznajmił przy tym, że Francja i Ukraina podpisały kontrakt na dostawę radarów i dostarczenie rakiet przechwytujących. Napisał, że w ten sposób jego kraj "wzmacnia ukraińską obronę powietrzną".

Polityk dodał, że odbył rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Dyskusje dotyczyły "perspektywy rozejmu energetycznego i moratorium na Morzu Czarnym", które Francja popiera.

"Będzie to kluczowe w negocjacjach, które powinny zostać wznowione i prowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju" - napisał Macron.

"Zimowy pakiet wsparcia". Zełenski spotkał się z Macronem

Po spotkaniu z prezydentem Francji głos zabrał również Wołodymyr Zełenski. "Rozmawialiśmy głównie o bezpieczeństwie i zimowym pakiecie wsparcia dla Ukrainy" - poinformował.

"Jesteśmy również gotowi zabezpieczyć dodatkowe systemy SAMP/T i rakiety do nich poprzez pomoc finansową w ramach pożyczki UE" - napisał.

Zełenski oznajmił dodatkowo, że trwają prace nad możliwością produkcji tych systemów obrony powietrznej i rakiet w Ukrainie, a także nad wspólnym programem przeciwbalistycznym FREYJA.

"Pierwszych rezultatów spodziewamy się jeszcze w tym roku. Dokładamy wszelkich starań, aby wzmocnić ochronę naszych obywateli" - podsumował swój wpis prezydent Ukrainy.

Potężne sankcje stają się faktem. Trump zadecydował

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski we wtorek mają się spotkać w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kilka dni wcześniej prezydent USA podpisał nową ustawę o sankcjach wobec Rosji, nazwaną na cześć jej współautora, zmarłego senatora Lindseya Grahama.

Wcześniej we wrześniu z Władimirem Putinem rozmawiali wysłannicy Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Udali się oni również do Kijowa na spotkanie z Zełenskim. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu.

W niedzielę przywódcy USA i Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną. "To była ważna rozmowa i zdążyliśmy omówić wiele spraw" - skomentował później Zełenski. Jak zapowiedział, wtorkowe spotkanie "może wiele zmienić".



