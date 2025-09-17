Ukraiński resort sprawiedliwości przedstawił najnowsze dane dotyczące liczby więźniów na froncie w odpowiedzi na pytanie Radio NV. Jak przekazano, od maja 2024 roku z takiej możliwości skorzystało 10 tysięcy obywateli.

"Przekazano te osoby do jednostek Gwardii Narodowej Ukrainy w celu przekazania do terytorialnych centrów werbunku i pomocy społecznej" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

Jednocześnie podkreślono, że przyjęte przez Radę Najwyższą Ukrainy przepisy nakładają pewne ograniczenia na mobilizację więźniów i nie każdy może z takowej skorzystać.

Możliwość werbunku do armii zamknięta jest m.in. dla osób skazanych za zdradę stanu, umyślne zabójstwo dwóch lub więcej osób, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a także poważne przestępstwa korupcyjne.

Wojna na Ukrainie. Więźniowie w szeregach ukraińskiej armii

Na temat obecności więźniów w armii i ich skuteczności w działaniach bojowych wypowiadał się m.in. dowódca batalionu strzelców specjalnych "Alcatraz" o pseudonimie "Walidol". Wojskowy przyznał, że osoby, które do niego trafiły są dobrze zmotywowane i nie boją się wykonywania trudnych misji.

W materiale przygotowanym przez kanał "Suspilne. Donbas" zebrano także wypowiedzi innych żołnierzy walczących w tej jednostce. Więźniów, którzy zdecydowali się na wstąpienie do ukraińskiej armii chwali Ivan, będący instruktorem w batalionie "Alcatraz".

- Przyjechali z własnej woli, ciężko z nami pracują. W dwa tygodnie robią to, czego niektórzy nie zrobiliby w dwa miesiące. Robią to, żeby się rozwijać. Nie trzeba ich zbytnio zmuszać, sami tego chcą - mówił.

W momencie przygotowywania materiału wspomniana jednostka uczestniczyła w bitwie obronnej miasta Czasiw Jar. Rosyjskie wojska próbowały zdobyć miejscowość przez kilkanaście miesięcy.

Co uszkodziło dom w Wyrykach? Gen. Dymanowski w ''Gościu Wydarzeń'': Nie chcę mówić o żadnym zatajeniu Polsat News Polsat News