Tysiące więźniów w ukraińskiej armii. Walczą na strategicznie ważnych kierunkach

Marcin Jan Orłowski

Ponad 10 tysięcy ukraińskich żołnierzy to osoby, które skorzystały z prawa o dobrowolnej mobilizacji więźniów - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy. Przepisy obowiązują od maja ubiegłego roku.

Więźniowie werbowani do Sił Zbrojnych Ukrainy
Więźniowie werbowani do Sił Zbrojnych UkrainySztab Generalny ZSUdomena publiczna

Ukraiński resort sprawiedliwości przedstawił najnowsze dane dotyczące liczby więźniów na froncie w odpowiedzi na pytanie Radio NV. Jak przekazano, od maja 2024 roku z takiej możliwości skorzystało 10 tysięcy obywateli.

"Przekazano te osoby do jednostek Gwardii Narodowej Ukrainy w celu przekazania do terytorialnych centrów werbunku i pomocy społecznej" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa.

    Jednocześnie podkreślono, że przyjęte przez Radę Najwyższą Ukrainy przepisy nakładają pewne ograniczenia na mobilizację więźniów i nie każdy może z takowej skorzystać.

    Możliwość werbunku do armii zamknięta jest m.in. dla osób skazanych za zdradę stanu, umyślne zabójstwo dwóch lub więcej osób, zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a także poważne przestępstwa korupcyjne.

    Wojna na Ukrainie. Więźniowie w szeregach ukraińskiej armii

    Na temat obecności więźniów w armii i ich skuteczności w działaniach bojowych wypowiadał się m.in. dowódca batalionu strzelców specjalnych "Alcatraz" o pseudonimie "Walidol". Wojskowy przyznał, że osoby, które do niego trafiły są dobrze zmotywowane i nie boją się wykonywania trudnych misji.

    W materiale przygotowanym przez kanał "Suspilne. Donbas" zebrano także wypowiedzi innych żołnierzy walczących w tej jednostce. Więźniów, którzy zdecydowali się na wstąpienie do ukraińskiej armii chwali Ivan, będący instruktorem w batalionie "Alcatraz".

    - Przyjechali z własnej woli, ciężko z nami pracują. W dwa tygodnie robią to, czego niektórzy nie zrobiliby w dwa miesiące. Robią to, żeby się rozwijać. Nie trzeba ich zbytnio zmuszać, sami tego chcą - mówił.

    W momencie przygotowywania materiału wspomniana jednostka uczestniczyła w bitwie obronnej miasta Czasiw Jar. Rosyjskie wojska próbowały zdobyć miejscowość przez kilkanaście miesięcy.

