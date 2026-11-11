W skrócie
- Wykradziono dane z 11 mln aktów zgonu, które wskazują, że na froncie po stronie Rosji zginęło ponad 11 tysięcy obcokrajowców, w tym od 50 do 99 osób z Polski.
- Dane obejmują okres od 24 lutego 2022 roku do końca sierpnia 2026 roku i pokazują, że w ostatnich latach liczba poległych cudzoziemców drastycznie wzrosła.
- Ukraiński Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych szacuje, że Rosja zwerbowała około 46 tysięcy obcokrajowców do walki przeciwko Ukrainie.
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Dane dotyczące zgonów pochodzą z ponad 11 mln aktów zgonu wykradzionych przez białoruską opozycyjną grupę hakerską Cyber Partisans i ukraińską Silent Crow. Dokumenty, zawierające m.in. informacje o obywatelstwie, miejscu urodzenia i śmierci, przekazano Bloombergowi i kilku innym redakcjom.
W dokumentach odnotowano 11 335 zgonów osób urodzonych poza Rosją lub posiadających obce obywatelstwo, które bezpośrednio powiązano z wojną. Dotyczą one okresu od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. do końca sierpnia 2026 r.
Liczba zarejestrowanych zgonów cudzoziemców wzrosła ponad ośmiokrotnie - z około 630 w 2022 r. do ponad 5,5 tys. w 2025 r.
Wojna w Ukrainie. Ujawniono poufne dane o zgonach, na liście Polacy
Bloomberg nie podał dokładnej liczby poległych z poszczególnych państw, ale z opublikowanej przez agencję mapy wynika, że wśród osób, które zginęły podczas walk po stronie Rosji, było od 50 do 99 osób pochodzących z Polski.
Największą grupę, około 3700 osób, stanowili obywatele Ukrainy lub ludzie urodzeni tam po rozpadzie ZSRR. Większość z nich pochodziła z terenów okupowanych przez Rosję. Około 80 proc. pozostałych poległych pochodziło z innych byłych republik radzieckich.
Według dokumentów Rosja rekrutowała obcokrajowców falami. W latach 2023-2024 odnotowano szczególnie dużo zgonów osób z Nepalu, w latach 2024-2025 ze Sri Lanki i Chin, a od końca 2025 r. z Kolumbii, Kenii i Nigerii.
Wśród poległych było około 340 osób pochodzących z Afryki, przede wszystkim z Egiptu, Kamerunu, Nigerii, Kenii i Ghany.
Ukraina - Rosja. Moskwa rekrutuje obcokrajowców
Według sekretarza ukraińskiego Sztabu Koordynacyjnego ds. Jeńców Wojennych, Dmytra Usowa, Rosja zwerbowała dotychczas około 46 tys. obcokrajowców, a Ukraina wzięła do niewoli żołnierzy pochodzących z 59 państw - podał Bloomberg.
Rzeczywista liczba poległych jest prawdopodobnie wyższa. W danych nie odnotowano żadnych zgonów żołnierzy z Korei Północnej, mimo że tysiące z nich walczyły po stronie Rosji.
Według Bloomberga może to oznaczać, że rosyjskie władze nie wystawiały im aktów zgonu, ponieważ służyli w odrębnych, zagranicznych jednostkach, a nie bezpośrednio w rosyjskiej armii.
Cyberatak na rosyjskie serwery. Celem dane Rosstatu
Rosja jest oskarżana o werbowanie cudzoziemców pod fałszywymi obietnicami pracy, wysokich zarobków lub uzyskania obywatelstwa. Doniesienia o takich praktykach wywołały zaniepokojenie władz m.in. Kenii, Ghany, Kazachstanu i Kirgistanu.
Opublikowane w ubiegłym tygodniu szacunki oparte na wykradzionych danych pokazują, że od początku inwazji na Ukrainę zginęło od 393 tys. do 450 tys. rosyjskich żołnierzy.
Hakerzy poinformowali 1 listopada, że uzyskali dostęp do około 25 tys. komputerów Rosstatu i wykradli 23 terabajty danych. Rosstat potwierdził, że padł ofiarą cyberataków, ale zaprzeczył, by doszło do wycieku poufnych informacji.