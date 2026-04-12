W skrócie Sztab generalny poinformował na Facebooku o licznych akcjach szturmowych, ostrzałach i atakach dronowych od momentu rozpoczęcia zawieszenia broni.

Rosja i Ukraina wzajemnie oskarżają się o naruszenie rozejmu wielkanocnego, podając konkretne liczby ataków i ostrzałów.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał propozycję przedłużenia rozejmu także po świętach i zapowiedział symetryczną odpowiedź na każde naruszenie.

We wpisie na Faceboooku sztab generalny sprecyzował, że od czasu wejścia w życie zawieszenia broni, czyli od godz. 16.00 czasu kijowskiego (15.00 czasu polskiego) w sobotę do godz. 7.00 czasu kijowskiego (6.00 czasu polskiego) w niedzielę, odnotowano 28 akcji szturmowych przeciwnika, 479 ostrzałów przez wroga, 747 ataków dronami typu kamikaze oraz 1045 ataków dronami typu FPV. Nie odnotowano ataków rakietami, bombami kierowanymi ani bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Shahed.

Rosjanie zaprzeczają, by mieli oni naruszyć zawieszenie broni. Jednocześnie rosyjskie ministerstwo obrony zarzuciło wojskom ukraińskim, że to one od momentu wejścia w życie zawieszenia broni do godz. 8.00 czasu moskiewskiego (7.00 czasu polskiego) w niedzielę dokonały 1971 jego naruszeń.

Zobacz również: Dawid Szczyrbowski

"W sumie Siły Zbrojne Ukrainy 258 razy ostrzelały tereny przygraniczne i pozycje rosyjskich wojsk, wykonały 1329 ataków za pomocą dronów FPV oraz zrzuciły 375 pocisków. W obwodach kurskim i biełgorodzkim rannych zostało kilku cywilów, w tym dziecko" - stwierdził rosyjski resort obrony cytowany przez Ria Novosti.

Ogłoszony w czwartek przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina rozejm ma obowiązywać do końca dnia w niedzielę, czyli łącznie przez 32 godziny. Został on ogłoszony w związku z przypadającą na weekend Wielkanocą obchodzoną w kościołach prawosławnych.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w opublikowanym w sobotę nagraniu wideo poinformował, że strona ukraińska przekazała Rosji propozycję, by rozejm zawarty na czas Wielkanocy obowiązywał również po świętach.

"Ludzie potrzebują Wielkanocy wolnej od zagrożeń i realnego ruchu w kierunku pokoju, a Rosja ma również szansę nie wracać do ataków po Wielkanocy" - napisał w czwartek na platformie X.

Wcześniej w sobotę ostrzegł jednak, że armia ukraińska będzie odpowiadać "symetrycznie" na każde naruszenie rozejmu przez Rosję.

"Prezydenci i premierzy": Chaos w Trybunale Konstytucyjnym Polsat News