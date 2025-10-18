"Od listopada 2024 do lipca 2025 roku ponad 25 tysięcy żołnierzy i oficerów Centralnego Okręgu Wojskowego - jednego z pięciu działających w strukturze armii okupacyjnej - samowolnie opuściło swoje jednostki" - przekazał Wywiad Wojskowy Ukrainy w sobotnim komunikacie.

Jak wskazano, ucieczki odbywają się m.in. poprzez porzucenie swojej pozycji na polu bitwy czy nie wrócenie z leczenia bądź urlopu. Odnotowano także przypadki dezercji wraz z bronią i sprzętem bojowym. W latach 2024-2025 miało dojść do ponad 30 takich incydentów.

Rosjanie uciekają z armii. Wywiad wskazuje przyczyny

"Głównymi przyczynami ucieczek są niekorzystne warunki służby: powszechna diedowszczyna (znęcanie się starszych żołnierzy nad młodszymi - red.), katastrofalny brak zaopatrzenia i masowe wysyłanie na tzw. mięsne szturmy (w czasie których armia ponosi duże straty - red.)" - przekazano.

Wywiad Wojskowy Ukrainy w komunikacie podał, że w raportach wewnętrznych wojsk rosyjskich pojawia się wskazywanie "niewykonania rozkazu" jako przyczyny śmierci żołnierza. "W ciągu ostatniego roku udokumentowano ponad 30 takich przypadków, co świadczy o systematycznej praktyce rozstrzeliwania rosyjskich wojskowych, którzy odmawiają pójścia na rzeź w imię kremlowskich ambicji" - zaznaczono.

Wojna w Ukrainie. Tajny raport o stratach Rosjan

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w sobotnim raporcie podał, że od początku pełnoskalowej inwazji w 2022 roku Rosja straciła 1129180 żołnierzy (łącznie zabitych i rannych).

W ostatnich dniach ukraiński wywiad przekazał, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2025 roku Rosja straciła ponad 281 tysięcy żołnierzy. Przedstawione dane miały znajdować się w tajnym rosyjskim raporcie.

Podano w nim, że 87 tysięcy żołnierzy zginęło, 34 tysięcy zaginęło, 159 tysięcy zostało rannych, a nieco ponad dwa tysiące trafiło do ukraińskiej niewoli. Weryfikacji tych informacji podjęło się BBC we współpracy z rosyjską Mediazoną. Przedstawicielom mediów udało się potwierdzić dane ponad 134 tysięcy ofiar.

"Polityczny WF": Poseł oburzony wulgaryzmem. A sam w Sejmie przeklął INTERIA.PL