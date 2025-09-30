Tyle procent Ukrainy miała zająć Rosja. Moskwa ogłasza sukces
Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało we wtorek o rzekomym zdobyciu wsi Siewiersk Mały w obwodzie donieckim w Ukrainie. Przekazano, że szturmu na miejscowość dokonały jednostki zgrupowania sił "Południe" za pomocą dronów i artylerii. Wcześniej podobnym rosyjskim komunikatom stanowczo zaprzeczała Ukraina. Moskwa podała też, ile procent Ukrainy miała zająć.
W propagandowym wpisie rosyjski resort nazywa zajęcie Siewierska Małego "wyzwoleniem osady w Donieckiej Republice Ludowej".
Wojna w Ukrainie. Rosja chwali się sukcesem. Wykorzystano drony
Przekazano, że szturmu na miejscowość dokonały jednostki zgrupowania sił "Południe". Najpierw użyto dronów do dokładnego rozpoznania, a następnie - na podstawie przekazanych przez bezzałogowce danych - artylerii.
"Operatorzy bojowych bezzałogowców umiejętnie tłumili wszelkie próby organizowania przez wroga zaopatrzenia czy transportu personelu na pozycje" - dodano.
Ukraina na razie nie odniosła się do tych doniesień, jednak wcześniej Kijów wielokrotnie zaprzeczał informacjom Rosjan o ich postępach na polu walki.
Wojska rosyjskie kontrolują obecnie ok. 20 proc. terytorium Ukrainy.
Moskwa chce, aby Ukraina wycofała się z kontrolowanych przez nią częściowo obwodów donieckiego, chersońskiego, ługańskego i zaporoskiego w zamian za wstrzymanie ognia. Kijów odrzuca te żądania.
Ukraina-Rosja. Ukraińcy zaprzeczają rosyjskim komunikatom. "Po prostu kłamią"
Z końcem lipca rosyjski resort informował z kolei o zdobyciu miejscowości Czasiw Jar.
"W wyniku działań ofensywnych Południowej Grupy Wojsk na kierunku Kramatorsk-Drużkowka wyzwolone zostało miasto Czasiw Jar w Donieckiej Republice Ludowej" - przekazano w komunikacie.
Informacjom tym zaprzeczali ukraińscy żołnierze. - Sytuacja w Czasiw Jarze jest taka sama jak w ostatnich dniach. Rosjanie po prostu znowu kłamią - mówił rzecznik jednostki "Chortyca".