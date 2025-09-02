Ukraina Rosja
"Tworzy się antyzachodnia koalicja". Ukraiński polityk alarmuje

Marcin Jan Orłowski

- Na naszych oczach tworzy się antyzachodnia koalicja - twierdzi Ołeksandr Mereżko. Zdaniem ukraińskiego polityka, szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy jest odpowiedzią na działania krajów zachodnich, które utworzyły tzw. koalicję chętnych.

Władimir Putin spotkał się Xi Jinpingiem
Władimir Putin spotkał się Xi JinpingiemKremlindomena publiczna

O aktualnej sytuacji Ukrainy w kontaktach międzynarodowych Ołeksandr Mereżko mówił na łamach agencji UNIAN. Zdaniem przewodniczącego Komisji Polityki Zagranicznej i Współpracy Międzyparlamentarnej Rady Najwyższej Ukrainy, spotkanie przywódców Rosji i Chin w Szanghaju pokazuje, że obydwa kraje starają się stworzyć alternatywę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.

    - Faktem jest, że widzimy konsolidację antyzachodnią. Na naszych oczach tworzy się antyzachodnia koalicja. Na jej czele stoją Chiny i Rosja. I to bardzo dziwne, że Indie zaczynają dryfować w tym kierunku - stwierdził Mereżko.

    Wojna w Ukrainie. Polityk o "zniszczeniu porządku świata"

    W dalszej części wypowiedzi Ołeksandr Mereżko zwrócił uwagę na działania władz w Pekinie. Jego zdaniem Xi Jinping stara się "zniszczyć i zdemontować liberalny porządek świata", który został ukształtowany po II wojnie światowej.

    - I to jest tzw. porządek oparty na regułach, (…) a raczej na prawie międzynarodowym. A Chiny, wraz z innymi członkami, w istocie tworzą koalicję, której celem jest jego zniszczenie. Chiny próbują zaoferować jakąś alternatywę. Zatem to zagrożenie istnieje - podkreślił.

    - Widzimy, że powstały dwie koalicje: demokratyczna i autorytarna. Dlatego musimy to wziąć pod uwagę i odpowiedzieć. A Ukraina jest tu kluczową kwestią. Nie chodzi tylko o to, że jeden kraj atakuje drugi. Nie chodzi o istnienie porządku świata (…) Rosja i Chiny zaczynają twierdzić, że rzekomo wygrały II wojnę światową. To znaczy, że widzimy w tej narracji, że również one próbują zniszczyć powojenny porządek świata. I przedstawiają się jako jakaś alternatywa - dodał.

