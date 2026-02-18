W skrócie Wołodymyr Zełenski poinformował o wprowadzeniu przez Ukrainę sankcji wobec Alaksandra Łukaszenki.

Zełenski wskazał działania Białorusi, wspierające Rosję w inwazji na Ukrainę, w tym udostępnienie terytorium i komponentów do produkcji rosyjskiego uzbrojenia.

Według ukraińskiego prezydenta, Łukaszenka "wymienia suwerenność Białorusi na utrzymanie przez siebie władzy".

"Znacząco intensyfikujemy przeciwdziałanie wszelkim formom jego współudziału w zabijaniu Ukraińców. Będziemy współpracować z partnerami, aby miało to globalny efekt" - zapowiedział w swoim wpisie ukraiński prezydent.

Wołodymyr Zełenski wyliczał działania, które podczas rosyjskiej inwazji na Ukrainę podjął Łukaszenka, pomagając Rosjanom w atakowaniu ukraińskiego terytorium. Wskazał, że Łukaszenka nie tylko udostępnił terytorium Białorusi dla systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik, ale również białoruskie przedsiębiorstwa dostarczały Rosji kluczowe komponenty do tej broni.

Zdaniem prezydenta Ukrainy są to działania stanowiące zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla całej Europy.

Zełenski o Łukaszence: Wymienia suwerenność na utrzymanie władzy

Ukraiński polityk przypomniał, że w drugiej połowie 2025 roku Rosja rozmieściła na terytorium Białorusi system przekaźników do sterowania dronami uderzeniowymi, co zwiększyło możliwości rosyjskiej armii w zakresie ataków na północne obwody Ukrainy - od obwodu kijowskiego po wołyński.

"Ponad trzy tysiące białoruskich przedsiębiorstw zostało podporządkowanych rosyjskiej machinie wojennej i dostarcza sprzęt, wyposażenie oraz komponenty uznane za krytycznie ważne. Chodzi m.in. o elementy wykorzystywane do produkcji rakiet, które terroryzują nasze miasta i wsie" - wyjaśnił.

Według Wołodymyra Zełenskiego, białoruski dyktator od dawna "wymienia suwerenność Białorusi na utrzymanie przez siebie władzy, pomaga Rosjanom omijać międzynarodowe sankcje nałożone za agresję, aktywnie usprawiedliwia rosyjską wojnę, a teraz dodatkowo zwiększa swój udział w jej eskalowaniu i przedłużaniu".

Ukraińskie władze poinformowały w ostatnich dniach, że Rosjanie nielegalnie deportowali lub przymusowo przesiedlili do Rosji i Białorusi ponad 19,5 tys. dzieci wbrew konwencjom genewskim. Finansowane przez władze badania wskazywały, że liczba deportowanych dzieci może być bliższa 35 tys.

