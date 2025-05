Premier Donald Tusk odnosząc się do propozycji Rosji dotyczącej wznowienia negocjacji pokojowych z Ukrainą podkreślił na platformie X, że "świat jednak czeka na jednoznaczną decyzję o natychmiastowym i bezwarunkowym zawieszeniu broni ". "Ukraina jest gotowa. Dosyć ofiar!" - dodał.

Tusk zwrócił uwagę, że ruch Rosji jest odpowiedzią na apel tzw. koalicji chętnych , której przedstawiciele w sobotę wizytowali Kijów. W stolicy Ukrainy szef polskiego rządu, prezydent Francji Emmanuel Macron , kanclerz Niemiec Friedrich Merz , premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oraz prezydent Wołodymyr Zełenski wezwali Rosję do bezwarunkowego zawieszenia broni od poniedziałku na 30 dni i przystąpienia do rozmów pokojowych.

Inicjatywę poparli przywódcy ok. 30 państw "koalicji chętnych", którzy połączyli się z Kijowem przez internet. Propozycję poparł też prezydent USA Donald Trump .

Wojna w Ukrainie. Turcja gotowa do zorganizowania negocjacji

Jak podaje agencja Reutera, gotowość do stania się gospodarzem negocjacji pokojowych Erdogan zadeklarował też w rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem .

W pierwszej reakcji na propozycję Putina francuski prezydent nazwał ją "manewrem opóźniającym". Macron ocenił, że to "pierwszy krok (do pokoju - przyp. red.), ale niewystarczający". Według niego propozycja Kremla ma na celu "zyskanie na czasie" i jest, w istocie, grą na zwłokę, o co Zachód już wielokrotnie oskarżał Rosję.