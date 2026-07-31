Pomimo wojny na szeroką skalę, ukraińska branża turystyczna wykazuje oznaki ożywienia. W pierwszej połowie 2026 roku przychody z turystyki wzrosły o ponad 22 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku - poinformowało agencję UNIAN biuro prasowe Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki Ukrainy (DART).

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2026 roku przychody wyniosły 174,9 mln hrywien, czyli o 22,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 roku. Na wzrost wpłynęło ożywienie popytu, aktualizacja stawek podatkowych przez samorządy oraz wzrost płacy minimalnej" - podała DART.

Jeszcze przed rosyjską inwazją, w 2021 roku, samorządy otrzymały 235,4 mln hrywien z tytułu opłat turystycznych. W 2022 roku dochody spadły do 178,9 mln, ale w kolejnych latach zaczęły one wzrastać. Pochodzą one od przedsiębiorców, których główną działalnością jest tymczasowe zakwaterowanie.

Do końca 2025 roku dochody wzrosły do rekordowych 359 mln hrywien. Z kolei tylko w pierwszym półroczu 2026 roku - a więc przed sezonem wakacyjnym - podatek turystyczny przyniósł gminnym budżetom 174,9 mln hrywien.

Wojna w Ukrainie a zagraniczni turyści. Polacy na podium

Wzrasta także liczba turystów z zagranicy. Jak wynika z przekazanych danych, przed wojną, w 2021 roku, do Ukrainy przyjechało prawie 4,3 miliona obcokrajowców.

Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji liczba ta zmniejszyła się prawie o połowę, do 2,3 miliona w 2022 roku. Przed rokiem do Ukrainy przyjechało 2,57 mln cudzoziemców.

"W latach 2023-2025 nastąpiła stabilizacja i umiarkowane ożywienie. Liderami wśród krajów, których obywatele wjechali do Ukrainy w 2025 roku (transportem lądowym), są Mołdawia (1,08 mln), Rumunia (380 tys.), Polska (243 tys.), Węgry (106 tys.) i Izrael (105 tys.). Rośnie również przepływ z krajów partnerskich (USA, Niemcy, Wielka Brytania)" - informuje DART.

Turystyka w Ukrainie. Kijów, Lwów, uzdrowiska

Według danych z pierwszego kwartału 2026 roku, najwięcej noclegów opłacono w gminie Polanica w obwodzie iwanofrankowskim, gdzie znajduje się popularny kurort narciarski Bukowel. Łącznie turyści spędzili tam 391,2 tys. nocy. Prawie wszyscy goście to Ukraińcy - cudzoziemcy odpowiadali za ok. 7,2 tys. noclegów.

Drugie miejsce zajmuje Kijów z liczbą 356,1 tys. noclegów. Jednocześnie stolica stała się niekwestionowanym liderem pod względem liczby noclegów udzielonych przez cudzoziemców - było ich ponad 92,1 tys.

W Lwowie odnotowano 225,1 tys. noclegów, z czego 22,4 tys. udzielono cudzoziemcom. Na kolejnych miejscach znalazły się miejscowości uzdrowiskowe: Truskawiec oraz Schodnica.





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