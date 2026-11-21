W skrócie Przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii rozważają podróż do Moskwy na zaproszenie Władimira Putina w celu omówienia spraw bezpieczeństwa.

Warunkiem wyjazdu europejskich wysłanników jest uznanie przez Rosję ich państw za pełnoprawnych uczestników procesu negocjacyjnego dotyczącego wojny w Ukrainie - pisze "Le Figaro".

Strona rosyjska, ustami wiceministra Siergieja Riabkowa, oświadczyła, że sama wizyta nie oznacza automatycznego włączenia tych krajów do negocjacji.

Wołodymyr Zełenski poinformował o otrzymaniu sygnałów z USA, że Rosja nie sprzeciwia się rozszerzeniu formatu rozmów o kraje grupy E5.

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Wysłannicy Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii rozważają podróż na Kreml - wynika z publikacji Bloomberga.

"Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego z jednego z tych krajów rozmawiał w ostatnich dniach z doradcą Putina ds. polityki zagranicznej, Jurijem Uszakowem, w celu zorganizowania spotkania, a Uszakow zasugerował zorganizowanie go w Moskwie" - przekazał jeden z informatorów agencji.

Wysłannicy trzech państw przyjadą do Moskwy? Ustalenia mediów

Francuski "Le Figaro" doprecyzował, pod jakim warunkiem wysłannicy mogą odwiedzić Rosję. "Są gotowi udać się do Moskwy, jeśli Rosja uzna ich za pełnoprawnych uczestników procesu negocjacyjnego" - czytamy.

Przypomnijmy, trójstronne rozmowy pokojowe obejmują obecnie Ukrainę, Rosję i Stany Zjednoczone. USA miały wyrazić zgodę na rozszerzenie formatu o Europę, a konkretnie o grupę E5, do której zaliczono m.in. Polskę.

"Jeśli chodzi o Rosję, otrzymaliśmy od USA sygnał, że podobno Rosja nie ma nic przeciwko temu. Zobaczymy" - zakomunikował w niedzielę ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski, otwiera się w nowym oknie.

Wojna w Ukrainie. Władimir Putin wystosował zaproszenie. Adresatem państwa Europy

W czwartek Władimir Putin ogłosił, że zaprasza przedstawicieli państw europejskich na rozmowy dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy, Rosji i całego kontynentu.

"Naszym żądaniem jest, aby rozpoczęcie lub sformalizowanie tego dialogu oznaczało, że strona rosyjska uznaje teraz Europejczyków za pełnoprawnych uczestników negocjacji i że będą oni aktywnie uczestniczyć w kolejnej rundzie, wraz ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą" - przekazała w odpowiedzi administracja prezydenta Emmanuela Macrona.

W sprawie wypowiedział się wiceminister spraw zagranicznych Rosji.

Siergiej Riabkow oświadczył, że przyjazd wysłanników z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii nie jest równoznaczny z dołączeniem wymienionych państw do procesu negocjacyjnego.

UE wskazała negocjatorów. Kto wchodzi w skład grupy E5?

13 listopada uzgodniono, że europejska grupa negocjacyjna będzie liczyć pięć państw: Francję, Niemcy, Polskę, Włochy i Wielką Brytanię. W rozmowy pokojowe mają być włączeni również: po jednym przedstawicielu Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej, a także reprezentant NATO.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła dwa priorytety, jakie w nowym formacie negocjacyjnym powinni osiągnąć Europejczycy.

Chodzi o ustalenie prawnie wiążących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz przyjęcie programu powojennej odbudowy zaatakowanego państwa.

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Źródła: Radio Swoboda, Bloomberg, "Le Figaro"



