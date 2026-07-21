W skrócie Wołodymyr Zełenski odwołał Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy, a jego następcą został Mychajło Drapaty.

Mychajło Drapaty ma 43 lata i pełnił wcześniej funkcję dowódcy Wojsk Lądowych oraz dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Prezydent Ukrainy zaproponował Mychajło Fedorowowi, byłemu ministrowi obrony, nowe stanowisko związane z nadzorem technologii obronnych.

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"Faktem jest, że Ołeksandr Syrski zapewnił Ukrainie dobre wyniki w obronie Kijowa, w ofensywie charkowskiej i w operacji kurskiej. Przebyto ważną drogę, obrona Ukrainy trwa, a godne podejście do każdego żołnierza jest konieczne" - napisał na Facebooku Wołodymyr Zełenski, ogłaszając zmiany na szczytach armii.

"Jutro sformalizujemy wszystkie decyzje. Ukraina musi wyjść z tej sytuacji silniejsza, a Rosji będzie to trudniejsze" - dodał, wskazując, że miejsce Syrskiego zajmie Mychajło Drapaty.

Drapaty ma 43 lata. W listopadzie 2024 roku Zełenski mianował go dowódcą Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy. W czerwcu 2025 roku zrezygnował z tej funkcji i został dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Posiada stopień generała majora.

Zełenski z propozycją dla Fedorowa. "Godne stanowisko"

Prezydent Ukrainy poinformował również, że zaproponował zdymisjonowanemu ministrowi obrony Mychajło Fedorowowi "godne stanowisko".

"Zaproponowałem mu godne stanowisko w administracji państwowej, które pozwoliłoby zintegrować technologiczny potencjał naszego państwa i zapewnić jego dalszy rozwój" - ogłosił.

Przed ogłoszeniem decyzji Zełenski odbył szereg spotkań z dowódcami jednostek ukraińskiej armii. Polityk relacjonował je m.in. na platformie X.

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Spekulacje nt. zmian na szczytach armii trwały od kilku dni. Wcześniej ukraiński Sztab Generalny dementował pojawiające się w internecie informacje o odwołaniu Syrskiego.

"Financial Times" informował natomiast, że Zełenski rozważa zmianę na czele armii i prowadzi rozmowy z dowódcami wojskowymi. Według źródła cytowanego przez gazetę prezydent miał być gotowy do odwołania Syrskiego, jeżeli uda się znaleźć następcę zdolnego zapewnić płynne przekazanie dowództwa.

Głośna dymisja w Ukrainie. Zełenski odwołał Ołeksandra Syrskiego

Presja na zmianę naczelnego dowódcy wzrosła po odwołaniu ministra obrony Mychajła Fedorowa. W Kijowie i innych ukraińskich miastach odbywały się demonstracje, których uczestnicy domagali się przywrócenia Fedorowa na stanowisko oraz dymisji Syrskiego.

Zełenski przyznał wcześniej, że Fedorow i Syrski nie potrafili znaleźć wspólnego języka, a problemy dotyczące sytuacji na polu walki, funkcjonowania brygad oraz mobilizacji pozostawały nierozwiązane.

Były minister obrony zarzucał wojskowemu kierownictwu blokowanie części reform związanych między innymi z dronami, cyfryzacją i unowocześnieniem armii.

Ołeksandr Syrski został naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy 8 lutego 2024 roku. Zastąpił na tym stanowisku popularnego generała Wałerija Załużnego.

Syrski wcześniej dowodził ukraińskimi Wojskami Lądowymi. Kierował obroną Kijowa w pierwszych tygodniach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, a następnie uczestniczył w przygotowaniu udanej operacji w obwodzie charkowskim. Za działania podczas obrony stolicy otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy.





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