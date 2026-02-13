W skrócie Trzecia runda negocjacji między Ukrainą a Rosją odbędzie się w przyszłym tygodniu w Genewie.

Na czele rosyjskiej delegacji stanie Władimir Miedinski, wcześniej funkcjonujący jako minister kultury Rosji.

Poprzednie dwie tury rozmów odbyły się w Abu Zabi i nie przyniosły przełomu, ale zaowocowały wymianą jeńców.

O ustaleniu daty i miejsca kolejnego spotkania przedstawicieli Ukrainy i Rosji poinformowały rosyjskie agencje prasowe, powołując się na słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Negocjacje pokojowe Ukraina - Rosja. Trzecia runda rozmów w Genewie

Jak poinformował przedstawiciel reżimu Putina, rozmowy odbędą się w szwajcarskiej Genewie, w najbliższy wtorek i środę - 17 i 18 lutego. Agencja Reutera przekazała, że miejsce spotkania potwierdził także doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Na czele rosyjskiej delegacji, inaczej niż w przypadku poprzednich dwóch negocjacji, stanie Władimir Miedinski, były minister kultury Rosji. Zastąpi Igora Kostiukowa, szefa Głównego Zarządu Wywiadowczego Federacji Rosyjskiej, który prowadził rozmowy w Abu Zabi.

Miedinski wcześniej przewodniczył rosyjskiej delegacji podczas negocjacji w 2022 roku. Jego obecność może sugerować, że Rosjanie spodziewają się, iż następna tura negocjacji obejmie szerszy zakres tematów niż tylko kwestie bezpieczeństwa.

Wojna w Ukrainie. Dotychczasowe rozmowy bez przełomu

Poprzednie dwie rundy rozmów w formacie trójstronnym odbyły się 23 i 24 stycznia oraz 4 i 5 lutego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nie przyniosły one przełomu, choć zaowocowały wymianą jeńców między oboma stronami konfliktu.

Po zakończeniu negocjacji zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie deklarowali chęć kontynuacji rozmów. Główną kwestią sporną dla negocjatorów ma być przyszłość terytorium Ukrainy okupowanego przez Rosję, ze szczególnym uwzględnieniem Donbasu.

Punktem spornym, według doniesień medialnych, pozostaje też Zaporoska Elektrownia Atomowa, która znajduje się na ukraińskim terytorium kontrolowanym przez Rosjan.

Źródło: Reuters

