W skrócie W Kiszyniowie 36 państw, w tym Polska, podpisały porozumienie dotyczące utworzenia specjalnego trybunału ds. zbrodni popełnionych przez Rosjan w trakcie agresji na Ukrainę.

Porozumienie przewiduje powojenne prowadzenie śledztw, oskarżanie i sądzenie osób odpowiedzialnych.

Rada Europy wespół z Ukrainą ma tworzyć "infrastrukturę odpowiedzialności" obejmującą trybunał, rejestr zniszczeń wojennych i komisję ds. roszczeń.

Podczas szczytu Rady Europy w Kiszyniowie 36 państw członkowskich oraz Unia Europejska, Australia i Kostaryka podpisały porozumienie w sprawie utworzenia specjalnego trybunału ds. zbrodni wojennych popełnionych w trakcie agresji na Ukrainę.

Zadaniem trybunału będzie "prowadzenie dochodzeń, ściganie i sądzenie osób ponoszących największą odpowiedzialność" - podała w komunikacie Rada Europy. Zawarte w Kiszyniowie porozumienie nie jest jednoznaczne z powołaniem sądu, ale ma stanowić "kluczowy krok w kierunku praktycznego uruchomienia".

Trybunał ds. zbrodni wojennych w Ukrainie. Rada Europy zdecydowała

Szef Rady Europy Alain Breset stwierdził, że zawarcie zgody co do konieczności to dowód na to, że "prawo międzynarodowe obowiązuje wszystkich, bez wyjątków i podwójnych standardów".

"Dzisiaj bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, by agresja nie pozostała bez odpowiedzi. Do Trybunału Specjalnego dołączyło trzydzieści sześć państw z Europy i spoza niej, a także Unia Europejska. Do tych, którzy jeszcze się nie przyłączyli: drzwi są otwarte. Dla wolnej Ukrainy. W bezpiecznej Europie" - przekazał Breset za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Oprócz deklaracji w sprawie trybunału państwa członkowskie Rady Europy osiągnęły także porozumienie w sprawie utworzenia międzynarodowe komisji, która będzie rozpatrywać ukraińskie roszczenia po wojnie. Jej celem będzie wypracowanie mechanizmu skutecznego pozyskiwania dla Ukrainy reparacji wojennych.

Ukraina chce trzyczęściowej "infrastruktury odpowiedzialności" za rosyjską napaść

W Kiszyniowie obecny był minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, który porównał dziejową wagę porozumienia do powołana Międzynarodowego Trybunału Wojskowy w Norymberdze w 1945 r.

"Dzisiaj jest historyczny dzień. Tworzymy historię. Podobnie jak Trybunał Norymberski 80 lat temu, ten Specjalny Trybunał w Hadze przywróci sprawiedliwość z ruin wojny" - przekazał Sybiha.

"Przekroczyliśmy punkt, z którego nie ma już odwrotu. Specjalny Trybunał staje się rzeczywistością prawną. Niewielu wierzyło, że ten dzień nadejdzie. A jednak nadszedł. Rok temu we Lwowie zatwierdziliśmy decyzję polityczną. Zaledwie rok później mamy umowę wykonawczą. W kontekście międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych takie tempo stanowi prawdziwy rekord prawny" - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy zaznaczył, że celem Kijowa jest stworzenie "infrastruktury odpowiedzialności" za rosyjską napaść na Ukrainę, która składać się będzie z trzech składowych: trybunału, rejestry zniszczeń wojennych oraz komisji ds. roszczeń. "Sprawiedliwość jest niezbędnym elementem trwałego pokoju" - stwierdził Sybiha.

