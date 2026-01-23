W skrócie Wołodymyr Zełenski potwierdził rozpoczęcie rozmów delegacji Ukrainy, USA i Rosji w sprawie zakończenia wojny, podkreślając, że jest za wcześnie na wyciąganie wniosków.

Prezydent Ukrainy otrzymuje na bieżąco raporty ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a w negocjacjach uczestniczą przedstawiciele kluczowych ukraińskich instytucji.

Kluczowym punktem rozmów pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim.

"Jeśli chodzi o treść rozmów, dziś jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski - zobaczymy, jak rozmowa potoczy się jutro i jakie będą jej wyniki" - napisał w piątek Wołodymyr Zełenski na platformach społecznościowych.

Ukraiński prezydent dodał ponadto, że "trzeba, aby nie tylko po stronie ukraińskiej było pragnienie zakończenia tej wojny i osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa - trzeba aby po stronie Rosji również narodziło się w jakiś sposób podobne pragnienie".

Negocjacje w Abu Zabi. Zełenski: Co godzinę otrzymuję raporty

Zełenski poinformował, że niemal co godzinę otrzymuje raporty na temat rozmów od swoich przedstawicieli, którzy prowadzą negocjacje w Abu Zabi.

"Rozmawiają o parametrach zakończenia wojny. Teraz powinni mieć przynajmniej część odpowiedzi ze strony Rosji, a najważniejsze jest to, aby Rosja była gotowa zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła" - podkreślił przywódca Ukrainy.

Zełenski podkreślił, że "stanowiska Ukrainy są jasne. Określiłem ramy dialogu dla naszej delegacji".

"Delegacja jest w stałym kontakcie - sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, szef frakcji parlamentarnej rządzącej partii Sługa Narodu Dawyd Arachamija, pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta Serhij Kysłycia" - poinformował Zełenski.

"Jutro do rozmów dołączą jeszcze generał Andrij Hnatow, szef Sztabu Generalnego, oraz przedstawiciel HUR Głównego Zarządu Wywiadu wojskowego Wadym Skibicki" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Kluczowym punktem rozmów są terytoria w obwodzie donieckim

Wcześniej w piątek Wołodymyr Zełenski ujawnił, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. Zapewnił, że będzie na bieżąco informował o postępie negocjacji.

Biały Dom powiadomił z kolei w czwartek, że negocjatorami po stronie amerykańskiej są: specjalny wysłannik ds. misji pokojowychSteve Witkoff, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner i wiceszef Pentagonu do spraw sił lądowych Dan Driscoll.

Przypomnijmy, że Witkoff i Kushner spotkali się w piątek wieczorem w Moskwie z Władimirem Putinem oraz jego doradcami Kiriłłem Dmitrijewem i Jurijem Uszakowem. Doradcy Putina powiedzieli po spotkaniu, że rozmowa była "konstruktywna i ważna", ale nie przekazali dalszych szczegółów.

Według rosyjskich mediów Moskwę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich reprezentują specjalny wysłannik Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew oraz szef wywiadu wojskowego GRU Igor Kostiukow.

