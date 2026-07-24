Trwa atak rakietowy na Kijów. W mieście słychać eksplozje

Jak przekazał Reuters powołując się na relacje świadków, w Kijowie słychać było liczne eksplozje, a ludzie zbiegali do schronów.

Ukraina - Rosja. Atak rakietowy na Kijów. Wystrzelono pociski balistyczne

Kliczko za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że w stolicy Ukrainy działa obrona powietrzna.

Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły przed pociskami zmierzającymi ⁠w kierunku miasta.

Według agencji Unian Rosjanie wystrzelili 10 pocisków balistycznych.

W nocy zaatakowany został rejon Odessy. Pociski i bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne i infrastrukturę przemysłową. Ranna została kobieta i dziecko.

Ukraina uderzyła na terytorium Rosji. Trafione zakład zbrojeniowy i obiekt naftowy

Siły Obrony Ukrainy uderzyły w zakład zbrojeniowy w Kirowie w Rosji oraz obiekt naftowy na terytorium tego państwa - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak zaznaczył, trwa operacja wymierzona w branżę logistyczną, która zaopatruje wojsko rosyjskie w komponenty do dronów i sprzęt nawigacyjny.

Zakład w Kirowie dostarcza komponenty do sprzętu lotniczego i rakietowego okupanta, wykorzystywanego m.in. podczas zmasowanych ataków na nasze miasta i społeczności.

Według Zełenskiego ukraińskie "dalekosiężne sankcje" objęły obiekt naftowy oddalony o blisko 1350 km.

"Były także inne trafienia. Ważne, że trwa również operacja wymierzona w rosyjską logistykę, która zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów, sprzęt nawigacyjny i wyposażenie" - podkreślił Zełenski.

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