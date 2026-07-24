Trwa atak rakietowy na Kijów. W mieście słychać eksplozje
Trwa atak Rosji na stolicę Ukrainy. - W mieście działają siły obrony przeciwlotniczej - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. Mieszkańcom miasta polecił zejście do schronów. Jak przekazał Reuters, w mieście słychać eksplozje. Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że w kierunku Kijowa zmierzają rosyjskie pociski.
Jak przekazał Reuters powołując się na relacje świadków, w Kijowie słychać było liczne eksplozje, a ludzie zbiegali do schronów.
Ukraina - Rosja. Atak rakietowy na Kijów. Wystrzelono pociski balistyczne
Kliczko za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że w stolicy Ukrainy działa obrona powietrzna.
Ukraińskie siły powietrzne ostrzegły przed pociskami zmierzającymi w kierunku miasta.
Według agencji Unian Rosjanie wystrzelili 10 pocisków balistycznych.
W nocy zaatakowany został rejon Odessy. Pociski i bezzałogowce uderzyły w budynki mieszkalne i infrastrukturę przemysłową. Ranna została kobieta i dziecko.
Ukraina uderzyła na terytorium Rosji. Trafione zakład zbrojeniowy i obiekt naftowy
Siły Obrony Ukrainy uderzyły w zakład zbrojeniowy w Kirowie w Rosji oraz obiekt naftowy na terytorium tego państwa - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Jak zaznaczył, trwa operacja wymierzona w branżę logistyczną, która zaopatruje wojsko rosyjskie w komponenty do dronów i sprzęt nawigacyjny.
Zakład w Kirowie dostarcza komponenty do sprzętu lotniczego i rakietowego okupanta, wykorzystywanego m.in. podczas zmasowanych ataków na nasze miasta i społeczności.
Według Zełenskiego ukraińskie "dalekosiężne sankcje" objęły obiekt naftowy oddalony o blisko 1350 km.
"Były także inne trafienia. Ważne, że trwa również operacja wymierzona w rosyjską logistykę, która zaopatruje armię okupanta w komponenty do dronów, sprzęt nawigacyjny i wyposażenie" - podkreślił Zełenski.