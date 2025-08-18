Do Białego Domu przybyli również prezydent Finlandii Alexander Stubb, kanclerz Niemiec Freidrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Przed rozpoczęciem spotkania przywódcy zrobili sobie oficjalne zdjęcie. Wcześniej przeprowadzono dwustronne spotkanie między Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim.

- Mieliśmy bardzo dobre rozmowy służące zakończeniu wojny (...) Będę rozmawiał z Putinem po tym spotkaniu. Nawet II wojna światowa nie była tak straszna jak ta wojna (w Ukrainie - przyp. red.) (...) Zobaczymy za 1-2 tygodnie, czy możemy zakończyć tę wojnę - zaczął spotkanie Donald Trump.

Donald Trump rozmawia z europejskimi liderami. "Możliwa wymiana terytoriów"

- Musimy omówić możliwą wymianę terytoriów, biorąc pod uwagę obecną linię frontu. Pracujemy nad umową z Putinem. Rosja zgodziła się na gwarancje bezpieczeństwa - przekazał prezydent.

- Wszyscy wolelibyśmy natychmiastowe zawieszenie broni, podczas którego będziemy pracować nad trwałym pokojem - podkreślił Trump. Dalej prezydent zwrócił się do Zełenskiego. - Myślę, że zobaczysz, iż Putin też chce coś zrobić dla pokoju, może wkrótce wypuści więźniów - stwierdził.

Po chwili głos zabrał prezydent Ukrainy. - Wszyscy chcemy zakończyć tę wojnę i zatrzymać Rosję. Ważne, aby USA przekazały wyraźny sygnał dotyczący bezpieczeństwa - powiedział. - Trump będzie próbował zorganizować trójstronne spotkanie. Ukraina byłaby zadowolona, gdyby prezydent USA był na nim obecny - dodał.

Głos zabrali także europejscy liderzy. - Nie wyobrażam sobie, by kolejne spotkanie odbyło się bez zawieszenia broni - powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz. - Dobrze, że mówimy o gwarancjach bezpieczeństwa podobnych do art. 5 - przekazała natomiast szefowa KE Ursula von der Leyen.

Rozmowy w Białym Domu. Szef NATO wskazał na "duży przełom"

- Potrzebujemy gwarancji bezpieczeństwa. Pierwsza kwestia to silna ukraińska armia, druga to bezpieczeństwo od USA - podkreślił prezydent Francji Emmanuel Macron. - Amerykańska chęć zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy to duży krok i przełom - stwierdził z kolei sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że "możemy poczynić realne postępy w zakresie gwarancji bezpieczeństwa". - Najważniejsze jest, żeby wojna się nie powtórzyła, dobrze że rozmawiamy o włoskim modelu gwarancji bezpieczeństwa opartej o art. 5 - nadmieniła premier Włoch Giorgia Meloni.

Głos zabrał też prezydent Finlandii Alexander Stubb, "to spotkanie jest symboliczne, bo pokazuje Team Europę i Team USA pomagające Ukrainie".

Spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy o przyszłości Ukrainy

Prezydent USA stwierdził w Gabinecie Owalnym, że "wierzy, iż Putin chce, aby to się skończyło (wojna w Ukrainie - przyp. red.)". - Będziemy współpracować z Ukrainą i wszystkimi, aby zapewnić trwały pokój - dodał.

Jak zaznaczył dalej Trump, aby doszło do zakończenia wojny, "będziemy współpracować z Rosją i Ukrainą". - Będzie dużo pomocy w zakresie bezpieczeństwa - zaznaczył.

- Jeśli wszystko pójdzie dobrze, odbędzie się trójstronne spotkanie - dodał, odnosząc się do organizacji spotkania między nim, Zełenskim i Putinem.

W odpowiedzi prezydent Ukrainy podkreślił, że "jest gotowy" na taki scenariusz. Dalej poruszony został temat zawieszenia broni w Ukrainie. - Nie sądzę, żeby doszło do zawieszenia broni - stwierdził Trump.

