W skrócie Donald Trump zwiększa presję na Wołodymyra Zełenskiego, aby zaakceptował rosyjskie warunki zakończenia wojny, w tym ustępstwa terytorialne.

Stany Zjednoczone w ostatnich tygodniach zniosły część sankcji i ceł nałożonych na Rosję oraz zawarły porozumienie dotyczące importu rosyjskiego oleju napędowego.

Administracja Donalda Trumpa zamierza podczas spotkania w Oslo nakłaniać Ukrainę do negocjacji z Rosją, a specjalni wysłannicy prezydenta mają udać się następnie do Rosji.

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Jak zauważa redakcja "The New York Times", w ostatnich tygodniach Donald Trump zdecydował się na szereg ustępstw wobec Rosji. Prezydent Stanów Zjednoczonych w zeszłym tygodniu poinformował o zniesieniu części sankcji i ceł, które zostały nałożone na Rosję w ramach tzw. ustawy Lindseya Grahama.

Dokument, umożliwiający zadanie gospodarczego ciosu zarówno Moskwie, jak i jej sojusznikom, został wcześniej przyjęty z ponadpartyjnym poparciem.

Na początku października z kolei amerykański przywódca ogłosił, że porozumiał się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie importu do Stanów Zjednoczonych i innych krajów łącznie 4,8 mln ton rosyjskiego oleju napędowego przez najbliższe kilka miesięcy. Ostatnie rozmowy USA - Rosja dotyczyły też sprzedaży aktywów Łukoilu.

"NYT" o zwrocie Trumpa w stronę Rosji. "Ukraina nie dała nam nic"

Zwrot w stronę Moskwy widać także w niedawnych wypowiedziach Trumpa. - Szczerze mówiąc, Rosja całkiem nieźle sobie radzi z Ukrainą - stwierdził w poniedziałek, nadmieniając, że "Stany Zjednoczone dały Ukrainie wiele", a "Ukraina nie dała nam nic".

Polityk regularnie atakuje także prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, wzywając do przeprowadzenia w kraju wyborów i przekonując, że ukraiński przywódca "nie chce zakończyć tej wojny".

"NYT" donosi, że w ostatnich dniach wyraźnie wzrósł poziom nacisków, jakim USA poddają Ukrainę. Administracja Trumpa nakłania Kijów, aby zrezygnował z części swoich terytoriów, okupowanych obecnie przez Rosję, i przystał na warunki Kremla.

Amerykanie argumentują, że takie rozwiązanie pozwoli Kijowowi na osiągnięcie korzyści ekonomicznych. Jednocześnie otoczenie Trumpa zwraca uwagę, że to Zełenski musi teraz pokazać gotowość do negocjacji.

Spotkanie USA - Ukraina w Oslo. Media o stanowisku Amerykanów

Według informacji pisma takie stanowisko strona amerykańska przekaże Wołodymyrowi Zełenskiemu podczas spotkania w Oslo. Następnie, jak donosi "NYT", specjalni wysłannicy prezydenta USA - Jared Kushner i Steve Witkoff - udadzą się do Rosji.

W tym kontekście dziennik zwraca uwagę także na możliwą trójstronną rozmowę między Donaldem Trumpem, Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem, w trakcie której może zostać poruszony także temat Ukrainy. Taką możliwość dopuszcza również prezydent USA, który podkreślił, że chce doprowadzić do zakończenia wojny niezależnie od tego, kto znajdzie się przy negocjacyjnym stole.

W ocenie dziennikarzy "NYT" wszystkie te kwestie mogą świadczyć o tym, że Moskwa dąży do przełamania impasu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi - od czasu aneksji Krymu skupionych przede wszystkim na kwestiach ukraińskich.

Źródła: TSN, "The New York Times"



