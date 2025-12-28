W skrócie Donald Trump został zapytany o intencje Władimira Putina podczas spotkania z Wołodymyrem Zełenskim na Florydzie.

Trump zwrócił uwagę na eksplozje w Rosji, sugerując, że działania wojenne prowadzone są przez obie strony konfliktu.

Wcześniej odbyła się rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem, a oba kraje wyraziły zgodność co do nieefektywności proponowanego zawieszenia broni.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Amerykański przywódca zwrócił uwagę na ukraińskie ataki na terytorium Rosji w odpowiedzi na jedno z pytań zadanych przez dziennikarzy podczas briefingu poprzedzającego rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim.

Jeden z obecnych na miejscu przedstawicieli mediów zwrócił się do Trumpa z pytaniem o intencje prezydenta Rosji Władimira Putina w obliczu niesłabnących w ostatnim czasie ataków na Ukrainę.

Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził w odpowiedzi, że rosyjski przywódca wykazuje "bardzo poważne" zainteresowanie zawarciem porozumienia.

Spotkanie Trump - Zełenski. Trump został zapytany o Władimira Putina

Trump zauważył także, że działania wojenne są prowadzone przez obie strony konfliktu.

- Nie mówię tego negatywnie. Zełenski mi o tym nie mówił, ale doszło do kilku eksplozji w różnych częściach Rosji i nie sądzę, żeby to był atak z Konga - stwierdził.

Spotkanie Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie zostało poprzedzone rozmową telefoniczną prezydenta USA z Putinem, do której doszło z inicjatywy strony amerykańskiej.

Po jej zakończeniu przywódca USA stwierdził, że była ona "dobra i bardzo produktywna". Podobną opinię wyraził także Jurij Uszakow, główny doradca Putina ds. zagranicznych.

Przedstawiciel Kremla przekazał także, że Putin i Trump zgodzili się co do tego, że tymczasowe zawieszenie broni proponowane przez UE i Ukrainę doprowadzi do przedłużenia konfliktu.

Po zakończeniu spotkania Trump - Zełenski ma dojść do kolejnej rozmowy na linii Waszyngton - Moskwa.

"Gość Wydarzeń". Muniek o alkoholu w święta: Oduczyłem się, na Wigilii zero Polsat News