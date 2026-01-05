W skrócie Donald Trump stwierdził, że nie wierzy rosyjskim doniesieniom o rzekomym ukraińskim zamachu na rezydencję Putina.

Kijów stanowczo dementuje rosyjską narrację, określając ją jako pretekst do eskalacji konfliktu.

Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę, a Unia Europejska krytykuje działania Kremla jako próbę odwrócenia uwagi.

- Nie wierzę, że doszło do takiego ataku - powiedział Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej z Florydy do Waszyngtonu.

- Coś się wydarzyło dość niedaleko, ale nie miało nic wspólnego z rezydencją - dodał prezydent Stanów Zjednoczonych.

Rosja mówiła o ataku na rezydencję Putina. Trump zmienił zdanie, wcześniej "był bardzo zły"

Pierwsze twierdzenia o rzekomej ukraińskiej próbie zamachu na Putina, Rosja przedstawiła dzień po rozmowach ukraińskiej i amerykańskiej delegacji - na czele których stali Donald Trump i Wołodymyr Zełenski - w sprawie zakończenia wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą.

W twierdzenia Kremla z początku zdawał się wierzyć Trump, który miał zostać osobiście poinformowany o rzekomych atakach przez Władimira Putina.

- Jedno to prowadzić ofensywę, ale co innego atakować jego dom. To nie jest odpowiedni moment na takie rzeczy - stwierdził i dodał, że gdy o tym usłyszał "był bardzo zły". Dziennikarskie śledztwo wykazało, że mieszkańcy rejonu wałdajskiego, który miał zostać zaatakowany dronami, nie słyszeli żadnych odgłosów eksplozji, a władze nie ostrzegały o mającym nastąpić ataku.

Rzekomy zamach z użyciem drona. Ukraina dementuje narrację Kremla

Dwa dni po pierwszych kremlowskich doniesieniach, rosyjska państwowa agencja TASS opublikowała nagranie, na którym widoczny był zestrzelony dron leżący na śniegu. Według propagandowej rosyjskiej wersji, nagranie z okolic prezydenckiej rezydencji Władimira Putina miało być rzekomym dowodem na to, że Ukraina usiłowała przeprowadzić zamach na rosyjskiego dyktatora.

Strona ukraińska od początku zaprzeczała rosyjskim twierdzeniom. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślał, że to kłamstwo, które ma dać Rosji pretekst do kolejnych ataków na Ukrainę, w tym potencjalny atak na budynki rządowe w Kijowie.

Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej Kaja Kallas napisała, że rosyjskie działanie to "celowe odwracanie uwagi".

Rosja nie ustaje w atakach na Ukrainie - w nocy z niedzieli na poniedziałek zaatakowano placówkę medyczną i inne obiekty w Kijowie. Zginęły dwie osoby. Siły ukraińskie przeprowadziły atak na rosyjską fabrykę akumulatorów do dronów.

