Trump zapytany o NATO i Polskę. "Nie było takiej propozycji"

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że nie było propozycji zmniejszenia sił NATO w Europie, w tym w Polsce, w zamian za skłonienie Władimira Putina do układu pokojowego. - Pomyślę o tym później - stwierdził prezydent USA.

Donald Trump został zapytany o potencjalne zmniejszenie obecności sił NATO w państwach europejskich takich jak Polska, podczas czwartkowego spotkania z reporterami w Białym Domu. Dziennikarka dociekała, czy mógłby być to jeden z elementów porozumienia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

    - Nie została mi przedstawiona taka propozycja. Pomyślę o tym później - odparł amerykański prezydent.

    Spotkanie Trumpa z Putinem. "Już planujemy kolejne"

    Jednocześnie Trump zaznaczył, że ma nadzieję na "dobre spotkanie" z Władimirem Putinem w piątek, jednak znacznie ważniejsze będą jego zdaniem kolejne rozmowy, w których udział mogliby wziąć udział również prezydent Ukrainy oraz niektórzy przywódcy europejscy.

    - Ważniejsze będzie drugie spotkanie, które planujemy. Będziemy mieli spotkanie z prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim, mną i może kilkoma przywódcami europejskimi. A może bez nich. Zobaczymy - stwierdził.

    Według niego rosyjski przywódca chciałby zawrzeć porozumienie, a piątkowe spotkanie na Alasce może znacząco przybliżyć zakończenie wojny w Ukrainie. - Jeśli jutrzejsze spotkanie przebiegnie dobrze, to niedługo osiągniemy pokój - powiedział.

