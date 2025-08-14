Donald Trump został zapytany o potencjalne zmniejszenie obecności sił NATO w państwach europejskich takich jak Polska, podczas czwartkowego spotkania z reporterami w Białym Domu. Dziennikarka dociekała, czy mógłby być to jeden z elementów porozumienia z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

- Nie została mi przedstawiona taka propozycja. Pomyślę o tym później - odparł amerykański prezydent.

Spotkanie Trumpa z Putinem. "Już planujemy kolejne"

Jednocześnie Trump zaznaczył, że ma nadzieję na "dobre spotkanie" z Władimirem Putinem w piątek, jednak znacznie ważniejsze będą jego zdaniem kolejne rozmowy, w których udział mogliby wziąć udział również prezydent Ukrainy oraz niektórzy przywódcy europejscy.

- Ważniejsze będzie drugie spotkanie, które planujemy. Będziemy mieli spotkanie z prezydentem Putinem, prezydentem Zełenskim, mną i może kilkoma przywódcami europejskimi. A może bez nich. Zobaczymy - stwierdził.

Według niego rosyjski przywódca chciałby zawrzeć porozumienie, a piątkowe spotkanie na Alasce może znacząco przybliżyć zakończenie wojny w Ukrainie. - Jeśli jutrzejsze spotkanie przebiegnie dobrze, to niedługo osiągniemy pokój - powiedział.

