W skrócie Donald Trump zapowiada możliwość uwolnienia przez Rosję ponad 1000 ukraińskich więźniów, jeśli dojdzie do trójstronnego spotkania z Putinem i Zełenskim.

Prezydent USA podkreśla, że rozmowy w Białym Domu mogą doprowadzić do szybkiego uwolnienia więźniów oraz realnej szansy na pokój między Rosją a Ukrainą.

Wołodymyr Zełenski deklaruje gotowość do udziału w spotkaniu z Putinem.

Prezydent USA powiedział na początku spotkania z Wołodymyrem Zełenskim i siedmioma europejskimi przywódcami, że spodziewa się, iż przywódca Rosji Władimir Putin uwolni ponad 1000 ukraińskich jeńców wojennych wkrótce po zwołaniu trójstronnego spotkania z ukraińskim prezydentem.

- Myślę, że zobaczycie, że prezydent Putin również bardzo chciałby coś zrobić - powiedział Trump.

Trump: Putin uwolni ponad 1000 ukraińskich jeńców

Gospodarz poniedziałkowego spotkania przewidywał też "naprawdę pozytywne posunięcia" strony rosyjskiej po uzgodnieniu ewentualnego trójstronnego spotkania. - Wiem, że jest ponad 1000 więźniów i wiem, że zostaną zwolnieni. Być może nastąpi to bardzo szybko, natychmiast, co uważam za wspaniałe - powiedział.

Zadeklarował ponadto, że tuż po spotkaniach z Zełenskim i kolejnym, gdzie zjawili się również europejscy politycy, ma odbyć rozmowę telefoniczną z Putinem i że był już z nim w kontakcie "pośrednio" przed spotkaniem. Trump za cel postawił sobie zorganizowanie spotkania trójstronnego przywódców: USA, Rosji i Ukrainy.

- Jeśli nie będziemy mieć spotkania trójstronnego, walki będą trwać, jeśli będzie spotkanie, to jest duża szansa na pokój - ocenił Trump.

Sam Zełenski potwierdził gotowość wzięcia udziału w takiej inicjatywie. Od początku trwającego konfliktu zapewniła, że zależy mu na rozmowie w cztery oczy z rosyjskim dyktatorem.

