Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Trump zadzwonił do Zełenskiego i liderów NATO. "Długa rozmowa"

Wojciech Barański

Wojciech Barański

Aktualizacja

Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim oraz liderami państw NATO - poinformował Biały Dom. Jak przekazano, prezydent USA "przeprowadził długą rozmowę". Tuż po rozmowie z prezydentem Ukrainy Trump zadzwonił do Ursuli von der Leyen. "Putin nie chce zawieszenia broni" - powiedział Trump według ustaleń reportera Axios.

Trump zadzwonił do Zełenskiego i liderów NATO. "Długa rozmowa"
Trump zadzwonił do Zełenskiego i liderów NATO. "Długa rozmowa"Zdj. ilustracyjne; NICHOLAS KAMM/AFPEast News

O rozmowie przywódców Ukrainy i USA poinformował także agencję Ukrinform doradca prezydenta Ukrainy ds. komunikacji Dmytro Łytwyn.

Według doniesień reportera Axios cytowanego przez agencję Reutera, Trump powiedział podczas rozmowy, że "Putin nie chce zawieszenia broni".

Trump zadzownił do Zełenskiego. Zdał relację po spotkaniu z Putinem

Według informacji przekazanych natomiast przez rzecznik prasową Białego Domu Caroline Levitt prezydent USA połączył się z Wołodymyrem Zełenskim w samolocie podczas podróży do Waszyngtonu.

Zobacz również:

Zdjęcie ze spotkania Karola Nawrockiego i Donalda Trump w maju br.
Świat

Trump zdał relację europejskim liderom. Wśród nich Nawrocki

Anna Nicz
Wojciech Barański
Anna Nicz, Wojciech Barański

    Jak podała agencja Reutera, powołując się reportera Axios, Wołodymyr Zełenski planuje przylecieć do Waszyngtonu w poniedziałek i spotkać się z Donaldem Trumpem.

    Reuters przekazał także, że po sobotniej rozmowie z prezydentem Ukrainy Donald Trump zadzwonił do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz innych europejskich przywódców. Wśród nich znaleźli się m.in. Karol Nawrocki.

    "Przeprowadziliśmy długą i merytoryczną rozmowę z prezydentem USA. Rozpoczęliśmy od rozmów w cztery oczy, a następnie zaprosiliśmy do udziału przywódców europejskich. Rozmowa trwała ponad półtorej godziny, w tym około godziny poświęciliśmy na rozmowę dwustronną z prezydentem Trumpem" - poinformował Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

    Zełenski po rozmowie z Trumpem. W tle trójstronne spotkanie z Putinem

    Ukraiński prezydent napisał dalej, że jego kraj "potwierdza swoją gotowość do pracy z maksymalnym wysiłkiem na rzecz osiągnięcia pokoju".

    Zobacz również:

    Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem
    Ukraina - Rosja

    "Spotkam się z Trumpem". Zełenski ogłasza po rozmowie z prezydentem USA

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      "Popieramy propozycję prezydenta Trumpa dotyczącą trójstronnego spotkania między Ukrainą, USA i Rosją. Podkreślamy, że kluczowe kwestie mogą być omawiane na szczeblu przywódców, a do tego nadaje się format trójstronny" - dodał.

      "W poniedziałek spotkam się z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie, aby omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia wojny. Jestem wdzięczny za zaproszenie" - przekazał Zełenski.

      "Rozmawialiśmy też o pozytywnych sygnałach ze strony amerykańskiej dotyczących udziału w gwarantowaniu bezpieczeństwa Ukrainy. W dalszym ciągu uzgadniamy nasze stanowiska ze wszystkimi partnerami" - podkreślił.

      Donald Trump po spotkaniu z Putinem. Ma radę dla Zełenskiego

      W nocy z piątku na sobotę po niecałych trzech godzinach od rozpoczęcia rozmów amerykańskiej i rosyjskiej delegacji w Anchorage na Alasce, poinformowano o ich zakończeniu. Wkrótce później zwołano konferencję prasową, na której stawili się Władimir Putin i Donald Trump. Rozpoczęła się o 00:54 czasu polskiego.

      Donald Trump udzielił później wywiadu amerykańskiej stacji Fox News. Przywódca odniósł się między innymi do sankcji na państwa kupujące rosyjską ropę, a także poradził, co w obecnej sytuacji powinien zrobić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

      Zobacz również:

      Po szczycie Trump-Putin prezydent USA ma w sobotę wirtualnie spotkać się europejskimi przywódcami
      Ukraina - Rosja

      Europa reaguje po szczycie Trump-Putin. Seria spotkań i rozmów

      Adrianna Rymaszewska
      Adrianna Rymaszewska

        - Cóż, biorąc pod uwagę dzisiejsze wydarzenia, myślę, że nie muszę się nad tym zastanawiać (...) Być może będę musiał się nad tym zastanowić za dwa lub trzy tygodnie, ale obecnie nie ma takiej potrzeby. Myślę, że spotkanie przebiegło bardzo pomyślnie - powiedział Trump, nawiązując do sankcji.

        Prezydent USA został przy tym zapytany o to, co poradziłby Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak stwierdził przywódca, "trzeba zawrzeć umowę" w sprawie zawieszenia broni. Mimo to Trump nie opisał żadnych szczegółów porozumienia.

        - Rosja jest bardzo potężnym mocarstwem, a oni nie (Ukraina - przyp. red.) - podkreślił, zaznaczając jednak, że Ukraina ma "świetnych żołnierzy". - Ukraina musi wyrazić zgodę, ale być może odmówi - dodał.

        Zobacz również:

        "Wyraźnie 1:0 dla Putina". Politycy reagują na spotkanie Trumpa z Putinem
        Ukraina - Rosja

        "Wyraźnie 1:0". Politycy na gorąco po spotkaniu Trumpa z Putinem

        Wojciech Barański
        Wojciech Barański
        Spotkanie Trumpa z Putinem. Wnioski po szczycie na AlascePolsat News / APPolsat News

        Najnowsze