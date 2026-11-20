W skrócie Donald Trump poinformował o rozmowie z Władimirem Putinem na temat zakończenia wojny w Ukrainie, oceniając szanse na pokój jako spore.

Amerykański prezydent stwierdził, że Putin wyraził chęć zakończenia konfliktu drogą dyplomatyczną, choć wskazał na osobistą niechęć między liderami.

Biały Dom w oświadczeniu podkreślił dążenie Trumpa do zakończenia walk i zadeklarował konstruktywną rolę USA w doprowadzeniu do rozmów pokojowych.

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Podczas wizyty w Chinach Donald Trump spotkał się prezydentem Rosji Władimirem Putinem oraz przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Amerykański przywódca podczas konferencji prasowej w Białym Domu podsumował rozmowy z rosyjskim przywódcą na temat wojny na Ukrainie.

- Odbyliśmy bardzo dobrą rozmowę. Myślę, że jest spora szansa, że uda nam się to zakończyć - stwierdził Trump.

Według niego Putin "jasno wyraził chęć zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą środkami dyplomatycznymi". Stwierdził również, że dużym problemem w osiągnięciu porozumienia jest wzajemna nienawiść między Putinem i Wołodymyrem Zełenskim.

Trump powiedział również, że na chwilę obecną nie zamierza rozmawiać na temat potencjalnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. - Najpierw musimy osiągnąć porozumienie - zaznaczył.

Trump: Mam fantastyczne relacje z Putinem

Rosyjski przywódca miał go również zapewnić, że do wojny by nie doszło, gdyby to Trump był prezydentem USA w 2022 roku. - Zapytałem go o to. Powiedziałem: "Czy wszedłbyś tam (na Ukrainę), gdybym był prezydentem?" Odpowiedział: "Nie, to nigdy by się nie wydarzyło". Nasz kraj tak źle to rozegrał. Rozegrał to bardzo źle - stwierdził amerykański prezydent.

Zaznaczył również, że ma "fantastyczne relacje" z Putinem.

Rozmowy pokojowe skomentował również Biały Dom w oświadczeniu przesłanym stacji CNN. "Prezydent chce to rozwiązać, żeby zakończyło się bezsensowne zabijanie. Stany Zjednoczone nadal odgrywają konstruktywną rolę w rozmowach z obiema stronami, mającymi na celu zakończenie tej wojny" - napisano.

"Jesteśmy jedynym krajem na świecie, który może odkrywać tę rolę i sprowadzić oba kraje do stołu. Prezydent jest optymistycznie nastawiony, że uda nam się osiągnąć porozumienie pokojowe" - dodano.



