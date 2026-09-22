W skrócie Szczyt ONZ obejmuje planowane rozmowy między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem.

W artykule wskazano, że jednym z tematów rozmów ma być kwestia ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie oraz presja ze strony USA na ich zaprzestanie.

Zełenski podkreślił wagę procesu pokojowego i wymienił bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe oraz ochronę życia jako kluczowe kwestie.

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We wtorek zaplanowano kolejne spotkanieWołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem. "The Telegraph" wskazuje, że jednym z tematów rozmów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy mają być ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie.

Publikacja przypomina, że prezydent USA już wcześniej wywierał presję na Zełenskiego, by ten nie atakował rosyjskiej infrastruktury. Obwinił także te ataki jako powód niedoborów i gwałtownego wzrostu cen paliw.

Brytyjski dziennik podkreśla, że zaprzestanie ataków na rosyjską infrastrukturę pozbawiłoby prezydenta Ukrainy jednej z jego najbardziej skutecznych broni oraz narzędzi negocjacyjnych.

Ponadto w poniedziałek rano Trump uznał, że Rosja - z powodu wojny z Ukrainą - straciła kontrolę nad znaczną częścią swojego przemysłu paliwowego. Jego zdaniem znaczna liczba rosyjskich rafinerii została wysadzona w powietrze lub tymczasowo unieruchomiona.

Spotkanie Zełenski-Trump. Media wskazały tematy rozmowy

Zełenski o spotkaniu mówił już w niedzielę wieczorem, jednak nie przekazał wówczas szczegółów co do daty planowanych rozmów z prezydentem USA. "To była ważna rozmowa, podczas której omówiliśmy wiele spraw. Uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, a może ono wiele zmienić" - przekazał wówczas lider Ukrainy.

Podziękował także swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi za wizytę specjalnych wysłanników Steve'a Witkoffa oraz Jareda Kushnera w Kijowie. Powiedział, że wówczas "dokładnie omówili kluczowe szczegóły", a oni "osobiście zobaczyli sytuację w Ukrainie".

Ponadto Zełenski zapewnił, że "proces pokojowy jest priorytetem numer jeden Kijowa", nadmieniając, iż pojawiają się pomysły dotyczące działań "mających na celu złagodzenie napięć oraz rozwiązania fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa". Wymienił bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe oraz ochronę ludzkiego życia.

"Podziękowałem prezydentowi Stanów Zjednoczonych za podpisanie ustawy autorstwa Lindsey'a Grahama. Wszyscy się zgadzamy - musi zapanować pokój" - podkreślił Zełenski. Kończąc wpis, podziękował też wszystkim, którzy wspierają jego kraj.

Ustawa została nazwana na cześć zmarłego senatora Lidnsey'a Grahama, który był inicjatorem nakładania sankcji na Rosję. Została ona podpisana w piątek. Już wtedy Zełenski podkreślał, że "najlepszym sposobem na uhonorowanie pamięci Lindsey'a będzie pełne i szybkie wdrożenie postanowień tej ustawy".

Źródło: "The Telegraph"



