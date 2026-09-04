W skrócie Według źródła The Kyiv Independent Steve Witkoff obawia się wizyty w Kijowie i trwa dyskusja nad alternatywnym planem podróży wysłanników Donalda Trumpa.

Wysłannicy USA rozważają możliwość odwołania wizyty w Kijowie z uwagi na obawy bezpieczeństwa i utrudnienia w transporcie.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że ustalono "wstępne daty" spotkań w Kijowie i Moskwie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak ustalił The Kyiv Independent, w sprawie wizyty przedstawicieli Donalda Trumpa w stolicy Ukrainy trwa dyskusja, a jej zakres obejmuje alternatywny plan podróży. Deklarowana agenda zakładała spotkania w Kijowie oraz Moskwie.

Jak donosi Axios, Trump oddelegował Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera do Kijowa właśnie na ten weekend. Tymczasem w rozmowie z portalem osoba bliska administracji Trumpa potwierdziła, że mimo planów wizyta "może zostać odwołana".

Wysłannicy Trumpa w Kijowie? Media: Steve Witkoff "zaczął się bać"

Źródło zaznajomione z przebiegiem rozmów twierdzi, że Witkoff obawia się o swoje bezpieczeństwo w Ukrainie. Rosja przeprowadza naloty na Kijów nieprzerwanie od ośmiu dni.

- Rosjanie nie chcą, żeby (amerykańscy wysłannicy - red.) przyjeżdżali tu, do Kijowa, a Witkoff zawsze jest wyczulony na rosyjskie nastroje. Mówi się im tam, że jest niebezpiecznie - przekazał informator The Kyiv Independent.

Znaki zapytania dotyczą również środka podróży. Przestrzeń powietrzna nad Kijowem pozostaje zamknięta, a Kushner i Witkoff mieli dotrzeć do stolicy samolotem. Dla drugiego z nich opcja zakładająca drogę kolejową jest niekomfortowa.

O planie spotkania z wysłannikami prezydenta USA informował na początku tygodnia Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył, "dialog między zespołami negocjacyjnymi USA i Ukrainy trwa nieprzerwanie".

"Teraz rozmawiamy o ustaleniu terminów wizyty na Ukrainie. Taka podróż byłaby niezwykle korzystna dla wypracowania rozwiązań pokojowych (...). Nasze zespoły będą w stałym kontakcie, aby opracować agendę i najbardziej odpowiedni harmonogram dalszej komunikacji" - czytamy we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Najpierw Moskwa, potem Kijów. TASS: Wizyta wysłanników w sobotę i niedzielę

W piątek ukazał się komunikat Zełenskiego w sprawie poczynionych ustaleń, które objęły "wstępne daty". "Oczekujemy wizyty wysłanników prezydenta USA tutaj, w Kijowie. Potwierdzili, że odbędą spotkanie w Moskwie i kolejne w Kijowie. Oczekujemy, że to drugie odbędzie się w najbliższych dniach" - przekazał.

Prorosyjska agencja informacyjna TASS przekazała analogiczną informację, nie podając jednak źródła. Wynika z niej, że Witkoff i Kushner odwiedzą oba kraje w najbliższy weekend, a ich pierwszym przystankiem będzie Moskwa.

Doniesień tych nie potwierdził rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow. - Na razie nie będę niczego ogłaszał, ale poinformujemy was, kiedy takie kontakty nastąpią - powiedział dziennikarzom.

Źródła: The Kyiv Independent, Reuters



