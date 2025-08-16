W skrócie Donald Trump zapowiedział, że kolejne spotkanie dotyczące sytuacji na Ukrainie może się odbyć już za miesiąc, z udziałem Putina, Zełenskiego oraz samego Trumpa.

Prezydent USA podkreślił, że nie musi myśleć o nakładaniu nowych sankcji na Rosję w najbliższych tygodniach dzięki prowadzonym rozmowom.

Kluczowa dla przyszłości negocjacji jest zgoda Wołodymyra Zełenskiego oraz większe zaangażowanie krajów europejskich.

Tuż po zakończeniu piątkowego spotkania z Putinem w Anchorage, Donald Trump udzielił wywiadu telewizji Fox News, w którym mówił nieco więcej na temat przebiegu rozmów i ustaleń.

Szczyt Trump-Putin. Prezydent USA: Następne spotkanie może w przyszłym miesiącu

Przywódca USA nie chciał odpowiedzieć na pytanie dziennikarza o to, o jakiej nieustalonej kwestii wspominał podczas konferencji prasowej z prezydentem Rosji, jednak wyraził przy tym przekonanie, że sprawa prędzej czy później i tak zapewne stanie się publiczna.

- Myślę, że ktoś to ujawni. Ale ja nie, nie chcę tego robić. Chcę zobaczyć, czy uda nam się to uzgodnić. Wiecie, to jest wciąż nieprzesądzone, a Ukraina musi się zgodzić, to znaczy prezydent Zełenski musi się zgodzić. Ale to jest straszna wojna, w której on wiele traci, tracą obaj. I mam nadzieję, że uda się ją zakończyć. To byłoby wielkie osiągnięcie dla nich, o mnie zapomnijcie - odparł.

Zdaniem Trumpa teraz wszystko zależy właśnie od postawy Wołodymyra Zełenskiego i w pewnej kwestii także od krajów europejskich, które w jego opinii powinny się nieco zaangażować.

- Teraz w planach jest zorganizowanie spotkania prezydenta Zełenskiego z prezydentem Putinem. I chyba ze mną. Nie pytałem o to, nie, żebym chciał tam być, ale chcę mieć pewność, że to się uda. I mamy całkiem spore szanse na to - zapowiedział, przyznając, że do kolejnego szczytu mogłoby dojść już we wrześniu.

Będą kolejne sankcje na Rosję? Trump: Nie musimy o tym teraz myśleć

Oceniając rozmowy z prezydentem Rosji, amerykański przywódca stwierdził, że "dałby im 10/10" i zapewnił, że "spotkanie było bardzo ciepłe".

- Wiecie, Putin to silny facet, jest twardy i tak dalej. Ale to było bardzo ciepłe spotkanie między dwoma bardzo ważnymi krajami. I bardzo dobrze, kiedy się dogadują. Myślę, że jesteśmy dość blisko porozumienia. Teraz piłka po stronie Ukrainy. Mogą powiedzieć "nie" - zauważył.

Trump przyznał też, że bardzo spodobało mu się, gdy Putin potwierdził jego słowa, że do inwazji Ukrainy nie doszłoby, gdyby to on, a nie Joe Biden był wówczas prezydentem. Pytany o to, co skłoniło Putina do rozmów, nie zgodził się z sugestią, że była to groźba sankcji

- Nic nie skłoniło, że tak powiem. Myślę, że szanuje teraz nasz kraj. Nie szanował go za Bidena - zaznaczył.

Odnosząc się jeszcze do samych sankcji, prezydent USA wyraził przekonanie, że dzięki szczytowi w Anchorage nie musi myśleć o nakładaniu kolejnych sankcji na Rosję przynajmniej w najbliższym czasie.

. - Być może będę musiał pomyśleć o tym za dwa czy trzy tygodnie, czy coś takiego, ale nie musimy o tym teraz myśleć - wskazał.

Źródło: Fox News

