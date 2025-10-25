W skrócie Donald Trump zapowiedział, że nie spotka się z Władimirem Putinem, dopóki nie będzie miał pewności co do realnych szans na zakończenie wojny w Ukrainie.

Spotkanie w Budapeszcie zostało odwołane przez Trumpa, a Putin deklaruje otwartość na dialog w przyszłości.

Prezydent USA ogłosił nowe sankcje wobec rosyjskich gigantów naftowych dzień przed anulowaniem rozmów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W rozmowie z reporterami na pokładzie samolotu Air Force One Donald Trump ponownie odniósł się do kwestii ewentualnego spotkania z Władimirem Putinem. Komentarz republikanina padł kilka dni po tym, jak szczyt w Budapeszcie został odwołany.

Wojna w Ukrainie. Trump nie spotka się z Putinem. "Dopóki nie będę wiedzieć, że zawrzemy porozumienie"

Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że nie zaplanuje żadnych rozmów ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, "dopóki nie będzie miał pewności, że Putin poważnie myśli o zawarciu porozumienia mającego na celu zakończenie wojny w Ukrainie". - Będę musiał wiedzieć, że zawrzemy porozumienie, nie będę tracić mojego czasu - podkreślił Donald Trump.

Jednocześnie republikanin kolejny raz zaznaczył, że "od zawsze ma dobre stosunki z Władimirem Putinem". - Ale to jest bardzo rozczarowujące. Myślałem, że uda się zakończyć wojnę w Ukrainie przed zawarciem pokoju na Bliskim Wschodzie - dodał.

Amerykański przywódca powiadomił w środę, że zapowiadane kilka dni wcześniej jego spotkanie z Putinem w stolicy Węgier, nie odbędzie się. Trump tłumaczył, że "nie wydawało mu się to właściwe". - Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy - dodawał.

Odwołane spotkanie w Budapeszcie. Putin mówi o dialogu, wcześniej Trump nałożył sankcje

Mimo odwołania spotkania w Budapeszcie, Donald Trump zaznaczył, że w przyszłości taka rozmowa się odbędzie. - Za każdym razem, gdy rozmawiam z Władimirem Putinem, prowadzimy dobrą dyskusję, ale ona donikąd nie prowadzi - ocenił.

Na ruch prezydenta USA zareagował sam Putin, który stwierdził, że spotkanie zostało po prostu przełożone na inny termin. W ocenie rosyjskiego przywódcy, szczyt musi być odpowiedni przygotowany. - Dialog jest zawsze lepszy niż jakakolwiek konfrontacja, spory, a tym bardziej wojna - mówił Władimir Putin.

Dzień przed odwołaniem spotkania Trump ogłosił sankcje przeciwko rosyjskim gigantom naftowym - Rosnieft i Łukoil. Zdaniem "The Wall Street Journal" republikanin miał "trzy warianty sankcji" na Federację Rosyjską, ale nie wybrał tego najostrzejszego.

Źródła: AFP, Interia

"Prezydenci i premierzy": Starcie PiS i KO na konwencje Polsat News