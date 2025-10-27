W skrócie Siergiej Ławrow twierdzi, że Donald Trump znajduje się pod presją europejskich polityków oraz prezydenta Ukrainy, będących przeciwnikami amerykańsko-rosyjskiej współpracy.

Rosyjski minister spraw zagranicznych twierdzi, że Trump radykalnie zmienił swoje podejście do wojny w Ukrainie pod wpływem europejskich nacisków.

Spotkanie Trumpa z Putinem w Budapeszcie uzależnione jest obecnie od decyzji Waszyngtonu.

- Prezydent USA Donald Trump jest pod wielką presją europejskich jastrzębi, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i innych przeciwników współpracy amerykańsko-rosyjskiej w jakiejkolwiek kwestii - ocenił w rozmowie z węgierskim podcastem Ultrahang szef MSZ Rosji Sergiej Ławrow.

- Jest wiele osób, które narzucają się Waszyngtonowi i korzystają z każdej okazji i każdego sposobu, by podważyć proces, który już mógłby doprowadzić do pewnych rezultatów - twierdził szef rosyjskiej dyplomacji.

Rosyjski polityk dodał, że "osoby te starają się odsunąć Trumpa od sposobu postrzegania wojny przeciw Ukrainie, jaki prezentował w przeszłości".

Wojna w Ukrainie. Ławrow: Donald Trump "radykalnie zmienił" stosunek do tej wojny

W ocenie Ławrowa prezydent USA "radykalnie zmienił" stosunek do tej wojny, co jego zdaniem pokazuje, że "Europejczycy nie śpią, nie jedzą, tylko próbują przekonać Trumpa" do swoich planów względem Ukrainy.

Odnosząc się do sierpniowego spotkania Trumpa i Putina na Alasce, Ławrow powiedział, że po tych rozmowach "wszyscy byli zgodni, że najlepszym sposobem na zakończenie wojny jest zawarcie porozumienia pokojowego, a nie tylko zawieszenie broni".

- Teraz wszyscy mówią o natychmiastowym zawieszeniu broni i historia pokaże, że to radykalna zmiana - zaznaczył Ławrow.

Spotkanie Donald Trump - Putin. "To zależy od Waszyngtonu"

- Trump zaproponował Putinowi spotkanie w Budapeszcie, rosyjski prezydent zgodził się i polecił przygotowania. Teraz inicjatywa jest po stronie USA i to od Waszyngtonu zależy, kiedy dojdzie do takich rozmów - powiedział Ławrow.

W połowie października Trump ogłosił, że spotka się z Putinem w Budapeszcie, by omówić wojnę przeciw Ukrainie. Według jego słów do spotkania miałoby dojść w ciągu dwóch tygodni.

Rozmowy następnie przełożono, a w sobotę prezydent USA powiedział, że nie spotka się z Putinem, dopóki nie będzie wiedział, że dojdzie do zawarcia porozumienia w sprawie zakończenia wojny.

