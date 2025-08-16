W skrócie Rosja przeprowadziła masowy atak na Ukrainę, wystrzeliwując 85 dronów i pocisk balistyczny, z czego 61 dronów zostało zestrzelonych przez siły ukraińskie.

Nocne ataki dotknęły m.in. obwody sumski, dniepropietrowski, czernihowski i doniecki, a na linii frontu odnotowano 139 starć.

Pomimo deklaracji pokojowych Putina po spotkaniu z Trumpem, wojska rosyjskie kontynuują ofensywę i próbują zdobywać kolejne terytoria.

Siły Powietrzne Ukrainy przekazały za pośrednictwem komunikatora Telegram, że w nocy z piątku na sobotę ukraińskie terytoria stały się celem ataków 85 rosyjskich dronów i pocisku balistycznego. Wojska Putina, w czasie gdy ten wracał ze spotkania o pokoju z Donaldem Trumpem, zaatakowały obwody sumski, czernihowski, doniecki i dniepropietrowski.

Wojna w Ukrainie. Rosja zaciekle atakuje na wielu kierunkach

Jak podano w porannym raporcie, Ukraińcom udało się zniszczyć 61 wystrzelonych przez wrogie wojsko bezzałogowców. Oprócz tego odnotowano, że w ciągu ostatniej doby na linii frontu doszło do 139 starć.

Deklarujący chęć szybkiego zakończenia wojny Putin nie daje świadectwa swoim słowom, podczas gdy Donald Trump zapowiedział po szczycie w Anchorage, że rozwiązanie konfliktu w Ukrainie jest coraz bliżej.

Tymczasem wojska Moskwy kontynuują ofensywę, o czym informuje m.in. operacyjno-strategiczna grupa wojsk ukraińskich "Dniepr". Według ostatniego meldunku, na kierunku dobropolskim armia rosyjska zdobyła Popów Jar i cały czas próbuje rozszerzyć strefę kontroli w pobliżu Nowego Szachowego. Intensyfikuje się także ofensywa w kierunku Iwaniwki.

Trump i Putin rozmawiali o pokoju. Moskwa pokazała prawdziwe oblicze

W ostatnim czasie Ukraińcy zaraportowali również, że Rosjanie bezskutecznie próbują zdobyć Wowczańsk, wznowili działania na kierunku Miłowe i Hatne, a ponadto coraz częściej wykorzystują do ataków lotnictwo i bomby lotnicze.

Kijów na razie z pozytywnym skutkiem opiera się wrogowi na kierunku kupiańskim, łymańskim i siewierskim, jak i kramatorskim oraz toreckim. Na kierunku pokrowskim armia Putina dąży do zablokowania aglomeracji pokrowsko-myrnohradzkiej. Agencja Ukrinform przekazała, że Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych Ołeksandr Syrski polecił wzmocnienie obrony na kierunkach pokrowskim i dobropolskim.

Piątkowy szczyt Trump-Putin nie przyniósł żadnego przełomu, a w opinii ekspertów i mediów z tarczą wyszedł z niego tylko rosyjski przywódca. Prezydent USA ograniczył się do poinformowania, że spotkanie było "niezwykle skuteczne" i istnieje duża szansa, aby osiągnąć porozumienie w krytycznych punktach.

