Trump uderza w Putina. "Igra z ogniem"

"Władimir Putin igra z ogniem" - napisał we wtorek na platformie Truth Social prezydent USA Donald Trump. Stwierdził również, że gdyby nie on, to "Rosję spotkałoby wiele złych rzeczy". To reakcja na przedłużające się rozmowy pokojowe z Ukrainą.