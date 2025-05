- Nie podoba mi się to, co robi Putin. Zabija wielu ludzi i nie wiem, co do cholery stało się z Putinem. Znam go od dawna, zawsze się z nim dogadywałem, ale wysyła rakiety do miast i zabija ludzi, a mi się to wcale nie podoba. Jesteśmy w trakcie rozmowy, a on wystrzeliwuje rakiety do Kijowa i innych miast - mówił z irytacją amerykański prezydent. Przyznał, że jest "bardzo zaskoczony" zachowaniem Putina i powiedział, że "zobaczymy", jaka będzie odpowiedź USA.