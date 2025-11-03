Departament Obrony Stanów Zjednoczonych wydał w piątek zgodę na przekazanie Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu Tomahawk. W ocenie resortu dostawy pocisków nie zagrożą bezpieczeństwu USA. Ostateczna decyzja leży teraz w gestii prezydenta.

Jeśli Trump się zgodzi, Ukraińcy będą mieli otwartą drogę do przeprowadzania ataków na cele wojskowe i przemysłowe w głębi Rosji, na przykład w rejonie Moskwy i Sankt Petersburga - zauważa amerykański magazyn Forbes.

Tomahawki są szybsze, dokładniejsze i trudniejsze do wykrycia niż pociski, które obecnie wykorzystuje Ukraina - Fire Point FP-1 czy AN-196 Lutyj.

Tomahawki dla Ukrainy. Kijów czeka na decyzję Białego Domu

Wołodymyr Zełenski podkreślił podczas październikowej wizyty w Waszyngtonie, że ataki na rosyjskie magazyny amunicji i obiekty infrastruktury energetycznej mogłyby znacząco ograniczyć zdolności Moskwy do kontynuowania wojny oraz zmusić ją do zakończenia agresji.

Kreml z kolei ostrzegł, że przekazanie Ukrainie rakiet Tomahawk doprowadzi do "poważnej eskalacji" konfliktu. Prezydent Władimir Putin zapowiedział, że rosyjska odpowiedź byłaby "bardzo poważna, jeśli nie przygniatająca".

Dotychczas sankcje Zachodu i ukraińskie ataki nie skłoniły Rosji do zakończenia wojny. Jednak - jak zauważa Forbes - Kreml odpowiedział zmasowanym atakiem dronów i rakiet na ukraińskie miasta po tym, jak Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wprowadziły kolejny pakiet sankcji, wymierzony w kluczowe koncerny naftowe finansujące rosyjską machinę wojenną.

Magazyn Forbes podkreśla, że decyzja Donalda Trumpa może mieć kluczowe znaczenie nie tylko dla dalszego przebiegu wojny rosyjsko-ukraińskiej, ale także dla przyszłej roli Stanów Zjednoczonych w zakończeniu tej wojny.

Źródło: Forbes

