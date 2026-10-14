W skrócie Donald Trump rozważa zmniejszenie współpracy wywiadowczej z Ukrainą, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.

Dyrektor CIA John Ratcliffe sprzeciwia się temu planowi, a prezydent publicznie zapewnia o dalszym wsparciu dla Kijowa.

W przeszłości już wstrzymywano przekazywanie informacji wywiadowczych Ukrainie, a rozmowy na ten temat nadal trwają w Białym Domu.

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W administracji Donalda Trumpa, otwiera się w nowym oknie toczą się dyskusje dotyczące przyszłości współpracy wywiadowczej Stanów Zjednoczonych z Ukrainą, otwiera się w nowym oknie. Jak ustalił serwis Semafor, jedną z rozważanych możliwości jest ograniczenie informacji przekazywanych Kijowowi, otwiera się w nowym oknie.

Według przedstawiciela amerykańskiej administracji, na którego powołują się dziennikarze, w Białym Domu, otwiera się w nowym oknie nie wypracowano dotąd wspólnego stanowiska. Pomysł ma budzić sprzeciw części najważniejszych urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Jednym z przeciwników takiego rozwiązania ma być dyrektor CIA John Ratcliffe. Źródło Semafor wskazuje jednocześnie, że ostateczna decyzja będzie należała do prezydenta.

Trump rozważa ograniczenie danych wywiadowczych dla Ukrainy

Informator serwisu twierdzi, że amerykański przywódca jest mocno zirytowany obecną sytuacją.

- Trump jest naprawdę wściekły. Mógłby wydać taki rozkaz - powiedział przedstawiciel administracji USA w rozmowie z Semafor.

Według źródła jednym z możliwych rozwiązań byłoby wstrzymanie przekazywania Ukrainie danych wywiadowczych dotyczących celów znajdujących się na terytorium Rosji, zamiast całkowitego zakończenia współpracy.

Nie wiadomo jednak, czy prezydent zdecyduje się na taki krok. Semafor podkreśla, że w administracji nie osiągnięto w tej sprawie porozumienia.

Zełenski o współpracy z USA. "Wiele różnych niespodzianek"

W środę do problemów we współpracy z USA odniósł się również sam Zełenski. Podczas wizyty w Londynie ukraiński prezydent przyznał, że był zaskoczony trudnościami dotyczącymi dostępu do systemu Starlink oraz informacji wywiadowczych.

- Szkoda, że mieliśmy również pewne trudności związane ze Starlinkiem i wywiadem. Mam na myśli wiele różnych niespodzianek, których nie można się spodziewać, gdy istnieje prawdziwe partnerstwo, a my liczymy na partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Zełenski, cytowany przez Reutersa.

- Chcemy po prostu być bardzo szczerzy, mówić jasno i być silnymi partnerami - dodał.

Zełenski wypowiedział te słowa w Londynie, u boku brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama. Jak zauważa Reuters, Wielka Brytania stara się okazać wsparcie ukraińskiemu przywódcy w obliczu pogarszających się relacji Kijowa z Waszyngtonem.

Donald Trump o pomocy dla Ukrainy. "Pomagamy im"

Publiczne wypowiedzi Donalda Trumpa wskazują tymczasem, że Stany Zjednoczone, otwiera się w nowym oknie nadal zamierzają wspierać Ukrainę w zakresie wymiany informacji wywiadowczych.

We wtorek prezydent powiedział dziennikarzom, że USA wciąż dzielą się danymi z Kijowem.

- Pomagamy im - stwierdził Trump, podkreślając jednocześnie, że jego głównym celem pozostaje zakończenie trwającej od lat wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Wypowiedź ta stoi w sprzeczności z informacjami o rozmowach prowadzonych za kulisami Białego Domu.

USA już wcześniej wstrzymały współpracę wywiadowczą z Ukrainą

Nie byłby to pierwszy przypadek ograniczenia amerykańskiego wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy za prezydentury Trumpa.

W ubiegłym roku Waszyngton tymczasowo zawiesił przekazywanie informacji wywiadowczych Kijowowi po napiętym i słynnym już spotkaniu Trumpa z Zełenskim w Gabinecie Owalnym.

Semafor przypomina również niedawną wypowiedź ukraińskiego prezydenta, który stwierdził, że Kijów nie otrzymał od partnerów informacji wywiadowczych dotyczących rosyjskiego ataku rakietowego.

Na razie nie ma oficjalnej decyzji o ponownym ograniczeniu współpracy. Według amerykańskiego serwisu temat pozostaje jednak przedmiotem rozmów w Białym Domu.

Źródła: Semafor, Reuters



