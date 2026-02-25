Wojna w Ukrainie
Trump rozmawiał z Zełenskim. Prezydent Ukrainy zdradza szczegóły

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

W środę wieczorem prezydenci Stanów Zjednoczonych i Ukrainy odbyli rozmowę telefoniczną. Wołodymyr Zełenski zdradził później, że jednym z ustaleń jest organizacja w marcu kolejnego spotkania przedstawicieli Kijowa, Waszyngtonu i Moskwy. Według ukraińskiego prezydenta celem ma być "stworzenie okazji do przeniesienia rozmów na szczebel przywódców".

Dwóch mężczyzn w garniturach ukazanych na jasnym tle, jeden z nich ma siwe włosy i czerwoną krawat, drugi krótką brodę i ciemne ubranie z mikrofonem przypiętym do koszuli.
Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem ZełenskimHENRY NICHOLLS/KENNY HOLSTON / POOLAFP

W skrócie

  • Donald Trump i Wołodymyr Zełenski odbyli rozmowę telefoniczną.
  • Prezydent Ukrainy poinformował, że w marcu planowane jest trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji mające umożliwić przeniesienie rozmów na szczebel przywódców.
  • Rosyjskie media podały, że w trakcie spotkania mają być omawiane m.in. wymiana więźniów oraz kwestie humanitarne i bezpieczeństwo, w tym sytuacja wokół elektrowni w Zaporożu.
Donald Trump rozmawia telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim - informował w środę wieczorem portal Axios. Doniesienia te potwierdził około pół godziny później doradca ukraińskiej głowy państwa Dmytro Łytwyn.

"Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zakończyli rozmowę telefoniczną" - napisał w mediach społecznościowych Łytwyn.

Rozmowa telefoniczna Trumpa z Zełenskim, padła zapowiedź. "Na szczeblu przywódców"

Szczegóły rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem przekazał później sam Zełenski. Zdradził, że z prezydentem USA omówił przygotowania do czwartkowego dwustronnego spotkania w Genewie. Oznajmił też, że Ukraina spodziewa się kolejnych trójstronnych negocjacji - Ukrainy, Rosji i USA - w marcu, które mają "stworzyć okazję do przeniesienia rozmów na szczebel przywódców".

"Omówiliśmy kwestie, które nasi przedstawiciele poruszą jutro w Genewie podczas spotkania dwustronnego, a także przygotowania do kolejnego spotkania zespołów negocjacyjnych w pełnym składzie w formacie trójstronnym na początku marca. Liczymy, że spotkanie to stworzy okazję do przeniesienia rozmów na szczebel przywódców" - przekazał Zełenski w serwisie X.

    Prezydent Ukrainy zauważył, że Trump "popiera taką kolejność działań". "To jedyny sposób na rozwiązanie wszystkich złożonych i delikatnych kwestii i ostateczne zakończenie wojny" - dodał Zełenski.

    Rosja o spotkaniu z Ukrainą i USA. Wskazują tematy negocjacji

    W rozmowie poza Trumpem uczestniczyli także jego wysłannicy - Steve Witkoff i Jared Kushner. "Nasze zespoły intensywnie pracują, podziękowałem im za całą ich pracę oraz aktywny udział w negocjacjach i wysiłkach na rzecz zakończenia wojny" - zaznaczył ukraiński prezydent.

      Zełenski dodał, że Kijów "bardzo ceni" inicjatywę PURL, czyli zakup potrzebnej Ukrainie broni z amerykańskich zapasów finansowany przez sojuszników.

      "Ta zima była najtrudniejsza dla Ukrainy, ale rakiety do systemów obrony powietrznej, które kupujemy od Stanów Zjednoczonych, pomagają nam sprostać wszystkim tym wyzwaniom i chronić życie ludzkie" - podkreślił prezydent Ukrainy.

      Tymczasem rosyjskie media podają, że trójstronne spotkanie z udziałem Moskwy, Waszyngtonu i Kijowa zostało przełożone na początek marca, a jego miejsce jest obecnie uzgadniane. Według rosyjskiego przekazu na spotkaniu Ukrainy, USA i Rosji Moskwa planowała omówić sprawę wymiany więźniów, kwestie humanitarne i bezpieczeństwa, w tym sytuację wokół elektrowni jądrowej w Zaporożu. Mowa była także o poruszeniu kwestii warunków ewentualnego rozejmu, gwarancji bezpieczeństwa czy przygotowania dalszej "mapy" negocjacji - podaje agencja Unian.

      Źródło: Reuters, Unian

