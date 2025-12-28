"Właśnie odbyłem dobrą i bardzo produktywną rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Putinem przed moim spotkaniem z prezydentem Ukrainy Zełenskim, które odbędzie się dziś o godzinie 13 (19 w Polsce - red.)" - napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social.

Prezydent nie podał żadnych szczegółów rozmowy.

Informację tę potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow - podał Reuters, powołując się na agencję Interfax. Pieskow nie odniósł się jednak do treści rozmowy.

- Tak, właśnie niedawno skończyliśmy rozmowę - powiedział Pieskow, cytowany przez rosyjską agencję.

Dodał, że przebieg rozmowy zrelacjonuje doradca Putina ds. zagranicznych Jurij Uszakow.

Spotkanie Zełenski-Trump na Florydzie. "Losy wojny mogą się rozstrzygnąć jeszcze przed końcem 2025"

Prezydent USA przyjmie prezydenta Ukrainy w swojej posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie, aby kontynuować rozmowy dotyczące zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Sam fakt spotkania jest traktowany jako oznaka postępów w negocjacjach, lecz nie jest jasne, czy da ono konkretne rezultaty.

Jak oświadczył w niedzielę Wołodymyr Zełenski, losy wojny, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, mogą rozstrzygnąć się jeszcze przed końcem tego roku, jednak zależy to głównie od partnerów Kijowa.

"Teraz trwają jedne z najbardziej aktywnych dni dyplomatycznych w roku i wiele może się rozstrzygnąć do Nowego Roku, i robimy wszystko, by tak się stało, lecz to, czy zapadną decyzje, zależy od partnerów. Od tych, którzy pomagają Ukrainie, oraz od tych, którzy wywierają presję na Rosję, aby Rosjanie odczuwali konsekwencje własnej agresji" - napisał w komunikatorze Telegram.

Zełenski wyliczył, że tylko w tym tygodniu siły rosyjskie wypuściły na Ukrainę ponad 2,1 tys. dronów uderzeniowych, około 800 kierowanych bomb lotniczych oraz 94 rakiety różnych typów.

"Wszystko przeciwko naszym ludziom, przeciwko życiu i wszystkiemu, co zapewnia jego normalność; przede wszystkim przeciwko naszej infrastrukturze energetycznej" - podkreślił.

Po raz kolejny powtórzył, że Rosję można pokonać przede wszystkim sankcjami.

"Ale równie ważne jest, aby działały sankcje wobec Rosji, wszystkie formy presji politycznej za agresję, dostawy rakiet do systemów obrony powietrznej dla Ukrainy oraz abyśmy wszyscy sfinalizowali formaty kroków, które zakończą tę wojnę i zagwarantują bezpieczeństwo. Właśnie o takich krokach będziemy dziś rozmawiać z partnerami. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - oświadczył Zełenski.

