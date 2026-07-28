Trump przyjął Zełenskiego w Białym Domu. "Dobre spotkanie", podano szczegóły

W skrócie Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim w Gabinecie Owalnym, gdzie rozmawiano między innymi o licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot oraz działaniach na rzecz zakończenia wojny.

Podczas rozmowy poruszono kwestię dalszego wsparcia dla Ukrainy oraz podziękowano Stanom Zjednoczonym za dotychczasową pomoc.

Według Wall Street Journal w ostatnich tygodniach Donald Trump zmienił podejście do Wołodymyra Zełenskiego, doceniając jego determinację i dokonania Ukrainy, choć zmiana ta nie musi być trwała.

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Rozmowa Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Gabinecie Owalnym trwała około godziny. Ukraiński przywódca przybył do Białego Domu kilkanaście minut przed godz. 16 czasu polskiego. Spotkanie odbyło się bez udziału mediów.

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem. Wiadomo, o czym rozmawiali

Jednym z głównych tematów rozmowy Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem była możliwość udzielenia licencji na produkcję pocisków przechwytujących do systemów Patriot.

Jak przekazał ukraiński prezydent, przywódcy rozmawiali również o dalszym wsparciu dla Ukrainy oraz działaniach dyplomatycznych na rzecz zakończenia wojny.

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Zełenski poinformował, że omawiano także inne rozwiązania, które mogłyby pomóc Ukrainie. Zapowiedział, że zespoły obu państw uzgodnią szczegóły dalszych kontaktów, a na zakończenie podziękował Stanom Zjednoczonym za niezmienne wsparcie.

Podczas spotkania ukraiński prezydent złożył Trumpowi kondolencje po śmierci senatora Lindsey'ego Grahama. Nazwał go "prawdziwym przyjacielem Ukrainy" i podkreślił jego zasługi dla swojego kraju.

WSJ: Donald Trump zmienił stosunek do Zełenskiego

Jeszcze ponad rok temu Donald Trump otwarcie krytykował Wołodymyra Zełenskiego. Prywatnie miał przekonywać współpracowników, że Ukraina przegrywa wojnę, a publicznie nazywał ukraińskiego prezydenta "dyktatorem" i zarzucał mu brak wdzięczności za amerykańską pomoc. Po burzliwym spotkaniu w Gabinecie Owalnym administracja USA zdecydowała także o czasowym wstrzymaniu wsparcia wojskowego i wymiany danych wywiadowczych z Kijowem.

Według ustaleń "Wall Street Journal" w ostatnich tygodniach nastawienie amerykańskiego prezydenta zaczęło się jednak zmieniać. Dziennik, powołując się na osoby z otoczenia Trumpa, podaje, że jest on pod wrażeniem determinacji Zełenskiego oraz zdolności Ukrainy do prowadzenia skutecznych uderzeń na cele położone daleko w głąb Rosji.

Jeden z przedstawicieli administracji miał stwierdzić, że Trump "lubi zwycięzców", a ukraiński przywódca coraz bardziej przypomina mu właśnie takiego lidera.

Ukraińskie drony i dyplomacja. Co wpłynęło na Trumpa?

Gazeta wskazuje, że na poprawę relacji mogła wpłynąć seria spotkań obu polityków podczas międzynarodowych szczytów. Ważnym elementem miały być również rozmowy z europejskimi przywódcami, którzy zachęcali do odbudowy dialogu między Waszyngtonem a Kijowem.

Według "WSJ" Trump zwrócił również uwagę na rozwój ukraińskiego przemysłu dronowego. Amerykańska administracja uważa, że doświadczenia zdobyte przez Ukrainę w odpieraniu rosyjskich ataków i prowadzeniu własnych operacji mogą okazać się cenne także dla sił zbrojnych USA.

Dziennik zaznacza jednak, że zmiana podejścia prezydenta Stanów Zjednoczonych może nie być trwała. Rozmówcy gazety podkreślają, że Trump często zmienia swoje stanowisko, a Władimirowi Putinowi w przeszłości udawało się wpływać na jego ocenę sytuacji.

Źródło: "Wall Street Journal"





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