Wojna w Ukrainie

Trump prosi, Rosja nie słucha. Atak na amerykańską fabrykę w Charkowie

Anna Nicz

Rosjanie uszkodzili część amerykańskiej fabryki Philip Morris w Charkowie. Nie odnotowano ofiar. Wcześniej Donald Trump zapewniał, że Władimir Putin przystał na jego prośbę o wstrzymanie ostrzału Ukrainy na tydzień. Rosja Rosja przeprowadziła jednak w nocy zmasowany atak dronami.

Ekipy ratownicze pracują przy zawalonym budynku, wokół ruiny rozciągnięta jest taśma ostrzegawcza, stoją osoby w kaskach ochronnych, obok nich leży pies ratowniczy, zniszczenia widoczne w strukturze mieszkalnej kamienicy.
W ostatnich dniach Rosjanie zaatakowali także m.in. Odessę (na zdj.) Lyashonok Nina/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Agencja FORUM

Firma Philip Morris Ukraina poinformowała, że część jej fabryki w Charkowie została uszkodzona w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego w nocy z 29 na 30 stycznia - pisze Ukraińska Prawda, powołując się na biuro prasowe przedsiębiorstwa.

Według wstępnych informacji nie ma ofiar. Obecni na miejscu pracownicy przebywali w schronach podczas ataku - podaje serwis.

Fabryka w Charkowie nie działa od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. W 2024 roku otwarto nową fabrykę w obwodzie lwowskim, do której przeniesiono 250 pracowników z zakładu w Charkowie.

Wojna w Ukrainie. Trump prosi Putina

Donald Trump oświadczył w czwartek, że zwrócił się do Władimira Putina z prośbą o tygodniowe wstrzymanie ataków na Kijów oraz szereg innych miast, na co - jak twierdzi - rosyjski przywódca się zgodził.

Przystali na prośbę Trumpa? Rosja ze sprytną zagrywką, eksperci alarmują

Monika Bortnowska

    Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował Trumpowi za tę inicjatywę, podkreślając, że podobne działania mogą przyczynić się do realnego postępu w kierunku zakończenia wojny.

    Kreml potwierdził w piątek, że Władimir Putin otrzymał osobistą prośbę od Donalda Trumpa o wstrzymanie ataków na Kijów do 1 lutego w celu stworzenia sprzyjających warunków do negocjacji pokojowych.

    Wojna w Ukrainie. Nocne ataki Rosji

    Wołodymyr Zełenski stwierdził wcześniej, że Ukraina wstrzyma ataki na obiekty energetyczne, jeśli Rosja będzie wywiązywać się z tego zobowiązania.

    Tymczasem w nocy z czwartku na piątek Rosja ponownie zaatakowała Ukrainę przy użyciu ponad 100 dronów oraz jednego pocisku rakietowego - poinformowały w piątek Siły Powietrzne Ukrainy.

    "Przeciwnik wystrzelił balistyczny pocisk Iskander-M z obwodu woroneskiego oraz użył 111 dronów wojskowych" - podano w komunikacie.

    Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak na kompleks budynków amerykańskiej firmy Bunge
    Cios w amerykański biznes w Ukrainie. Rosyjski atak sparaliżował Dniepr

    Aleksandra Czurczak
