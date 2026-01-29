Trump poprosił o wstrzymanie ostrzału Ukrainy. "Putin się zgodził"

W czwartek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przekazał, że osobiście poprosił swojego rosyjskiego odpowiednika Władimira Putina, aby ten - ze względu na ekstremalne mrozy w Ukrainie - "przez tydzień nie ostrzeliwał Kijowa oraz innych miast i miasteczek w kraju".

- (Putin - red.) zgodził się to zrobić - dodał Trump podczas posiedzenia gabinetu w Białym Domu.

Jednocześnie amerykański przywódca dodał, że "to było bardzo miłe". - Wiele osób mówiło: "Nie marnuj telefonu. Nie dostaniesz tego". A on to zrobił i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to zrobił - mówił.

Donald Trump zaznaczył także, że Ukraińcy "prawie w to nie uwierzyli".

Z kolei specjalny wysłannik republikanina Steve Witkoff dodał, że dalsze rozmowy dotyczące porozumienia pokojowego w Ukrainie, "będą kontynuowane za około tydzień". - Uważam, że osiągnęliśmy duży postęp - mówił.

Witkoff przekazał również, że strony nadal dyskutują o kwestii dotyczącej terytoriów.

Więcej informacji wkrótce...

Wójcik o ustawach praworządnościowych Żurka: W jego gabinecie decyduje się o tym, jacy sędziowie będą rozstrzygali dane sprawy Polsat News Polsat News