Jak przekonywał Trump, "tysiące młodych żołnierzy umiera każdego tygodnia i wszyscy powinni chcieć, żeby to się skończyło". "Ja tak uważam i Stany Zjednoczone Ameryki również" - uzupełnił, obiecując przy tym, iż razem z rządami krajów europejskich pozostanie zaangażowany w "zapewnienie pokoju".

Uznał ponadto, że pokój powinien być "trwały". " Zawieszenie broni musi ostatecznie doprowadzić do zawarcia porozumienia pokojowego " - zaznaczył.

" Wszystko to można zrobić bardzo szybko , a ja będę dostępny w każdej chwili, jeśli moje usługi będą potrzebne" - zadeklarował Donald Trump, dodając że jest wdzięczny za "zwrócenie uwagi na tę sprawę".

Ukraiński przywódca relacjonował w swoich mediach społecznościowych, że podczas konwersacji stwierdził też, że jest gotowy do podjęcia rozmów pokojowych "w dowolnym formacie". Wskazał jednak, że by do tego doszło, Rosja musi "wykazać powagę swoich intencji zakończenia wojny".