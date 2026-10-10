Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Trump ogłosił porozumienie ws. diesla. Ukraina odpowiedziała atakiem

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw ponad 300 tys. ton rosyjskiego oleju napędowego. Kilka godzin później w Rostowie nad Donem wybuchł pożar terminalu naftowego, który według doniesień mógł być celem ataku dronów. Rosyjskie władze potwierdziły pożar, ale nie wspominają o uszkodzeniu obiektu.

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Mapa południowo-zachodniej Rosji z oznaczonym Rostowem nad Donem i zdjęcie nocnego pożaru terminalu naftowego
Pożar terminalu naftowego w Rosji. Exilenova+ / Google Mapsmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Donald Trump poinformował o porozumieniu z Władimirem Putinem w sprawie natychmiastowych dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe.
  • W rosyjskim Rostowie nad Donem doszło do pożaru terminalu naftowego, który według doniesień mógł być wynikiem ataku dronów, a ukraińskie wojsko nie przyznało się do odpowiedzialności.
  • Wołodymyr Zełenski skrytykował amerykańsko-rosyjskie porozumienie, dotyczące dostaw diesla, podkreślając jego negatywne konsekwencje dla trwającej wojny.
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Donald Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego na rynki światowe. Zaledwie kilka godzin później w rosyjskim Rostowie nad Donem wybuchł pożar terminalu naftowego, prawdopodobnie w wyniku ataku dronów.

Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę. Na nagraniach, opublikowanych przez kanał Exilenova+ w serwisie X, widać ogromne płomienie i gęsty dym, unoszący się nad obiektem. Według późniejszych doniesień kanału ogień nadal się rozprzestrzeniał.

Analityk OSINT niezależnej rosyjskiej agencji ASTRA zidentyfikował płonący obiekt jako terminal przeładunkowy ropy naftowej Jug Rusi w rejonie żeleznodorożnym w Rostowie nad Donem. Ustalenia oparł na nagraniach przekazanych przez mieszkańców.

Pożar terminalu naftowego w Rosji. Podejrzewają atak dronów

Terminal obsługuje eksport produktów naftowych, w tym dostawy z Nowoszachtyńskiej Rafinerii Naftowej należącej do grupy Jug Rusi. Jego roczna przepustowość wynosi 3,5 mln ton metrycznych produktów naftowych.

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Rosyjskie władze regionalne potwierdziły pożar i poinformowały o działaniach obrony przeciwlotniczej. Nie informują jednak, że terminal został uszkodzony. Ukraińskie wojsko nie przyznało się do odpowiedzialności za atak, a "Kyiv Independent" zastrzegł, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować nagrań ani ustalić skali zniszczeń.

ASTRA poinformowała również o uszkodzeniu budynku mieszkalnego w kompleksie Donskaja Słoboda w Rostowie nad Donem. Nie ustalono, co doprowadziło do jego uszkodzenia.

W ostatnich miesiącach Ukraina wielokrotnie atakowała rosyjskie rafinerie, magazyny i infrastrukturę paliwową. Celem tych działań jest zakłócenie dostaw paliwa dla rosyjskiej armii oraz ograniczenie dochodów Moskwy z eksportu surowców energetycznych.

Trump wcześniej wzywał Kijów do zaprzestania ataków na rosyjskie instalacje naftowe. Argumentował, że uderzenia przyczyniają się do wzrostu cen oleju napędowego na świecie.

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Donald Trump poinformował w piątek, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański i globalny olej napędowy.

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"Właśnie zakończyłem niezwykle udaną rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, podczas której uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy na rynek amerykański i światowy ponad 300 000 ton oleju napędowego" - napisał prezydent USA we wpisie na Truth Social.

Decyzja zapadła w czasie, gdy Waszyngton zabiega o porozumienie, dotyczące zawieszenia ataków na infrastrukturę energetyczną. W ramach takiego rozejmu Rosja i Ukraina miałyby powstrzymać się od uderzeń w kluczowe obiekty energetyczne.

Wołodymyr Zełenski skrytykował porozumienie amerykańsko-rosyjskie i ostrzegł przed jego konsekwencjami dla trwającej wojny.

- Rosja "odpłaci" za diesel dalszym terrorem i perfidią - powiedział ukraiński prezydent, cytowany przez "The Independent".

Zełenski podkreślił również, że umożliwienie Rosji sprzedaży produktów naftowych oznacza wspieranie wojny, którą należy zakończyć, a nie przedłużać. Zaznaczył, że konieczna jest rzeczywista deeskalacja, oparta na wzajemności.

Źródło: "Kyiv Independent", "The Independent"

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