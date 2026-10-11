Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Trump ogłasza w sprawie Rosji i Ukrainy. Pilna wiadomość z USA

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

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Prezydent USA Donald Trump poinformował o natychmiastowym zawieszeniu ataków na infrastrukturę energetyczną w wojnie Rosji z Ukrainą. Jak przekazał w serwisie Truth Social, obie strony zgodziły się na takie rozwiązanie. Trump zaapelował, by przestrzegać ustaleń. Na informacje tę zareagował już Wołodymyr Zełenski.

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Prezydent USA Donald Trump w garniturze siedzi za biurkiem z telefonami, w tle flaga USA i emblematy urzędowe.
Prezydent USA Donald TrumpDaniel Torok / The White HouseAFP

W skrócie

  • Donald Trump przekazał, że Rosja i Ukraina uzgodniły natychmiastowe wstrzymanie ataków na infrastrukturę energetyczną.
  • Trump poinformował o rozmowie z Władimirem Putinem na temat zakończenia konfliktu oraz osiągnięciu porozumienia w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego.
  • Donald Trump zaapelował o przeprowadzenie wyborów prezydenckich na Ukrainie i skrytykował Wołodymyra Zełenskiego za ataki na rosyjskie rafinerie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Prezydent USA Donald Trump, otwiera się w nowym oknie ogłosił w niedzielę, że Rosja, otwiera się w nowym oknie i Ukraina, otwiera się w nowym oknie zgodziły się na natychmiastowe wstrzymanie ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną.

"Ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Rosją a Ukrainą wchodzi w życie ENERGETYCZNE ZAWIESZENIE BRONI. Obie strony się na to zgodziły. Nie złamcie tego!" - napisał Trump we wpisie na platformie Truth Social. Jak dotąd nie podał żadnych dodatkowych szczegółów.

Odnosząc się do tych informacji, w rozmowie z portalem Axios ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski przekazał, że wspomniane zawieszenie broni "to dla niego nowość".

USA ogłosiły porozumienie z Rosją. Chodzi o olej napędowy

Donald Trump w ostatnim czasie rozmawiał z Władimirem Putinem, otwiera się w nowym oknie. Podczas piątkowej rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem, ten wyraził chęć zakończenia konfliktu. - Prezydent Putin bardzo chciałby, żeby doszło do rozwiązania - przekazał amerykański przywódca, pytany o przebieg rozmowy z rosyjskim prezydentem.

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Trump odniósł się również do kwestii rosyjskiego eksportu paliw. - Uwalnia dużo paliwa dla świata. To coś dobrego. Po bardzo niskiej cenie - powiedział, komentując porozumienie dotyczące dostaw rosyjskiego oleju napędowego.

Jednocześnie amerykański przywódca ponownie wezwał do przeprowadzenia wyborów prezydenckich w tym kraju i skrytykował Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy określił porozumienie USA z Rosją jako "prezent dla Putina". W ocenie ukraińskiego prezydenta taka decyzja nie przybliży stron do pokoju, a Rosja może odpowiedzieć na ustępstwa nasileniem ataków.

Donald Trump naciska na Ukrainę. Chodzi o wybory prezydenckie

Donald Trump oskarżył też Zełenskiego, że, atakując rafinerie w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Dodał, że powiedział Zełenskiemu, by nie prowadził ataków na cele związane z produkcją oleju napędowego, ale ukraiński przywódca i tak to robił.

Wcześniej Trump zarzucił ukraińskiemu przywódcy, że miał wiele okazji, by zakończyć wojnę, ale nie zdecydował się na taki krok. Krytykował też ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, argumentując, że powodują one problemy na światowych rynkach.

Z kolei specjalny przedstawiciel Putina Kiriłł Dmitriew chwalił oświadczenie Trumpa dotyczące zmiany ukraińskiego prezydenta. Słowa amerykańskiego przywódcy, że w Ukrainie "nadszedł czas, by wybrać nowego prezydenta", Dmitriew nazwał "przełomowymi i historycznymi". Wysłannik Putina cynicznie stwierdził, że obecne władze Ukrainy jakoby skupiają się na "podżeganiu do wojny".

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