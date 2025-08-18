W skrócie Donald Trump twierdzi, że pokój między Ukrainą a Rosją możliwy jest natychmiast jeśli Zełenski zgodzi się na warunki Moskwy: uznanie Krymu za rosyjski i rezygnację z NATO.

Trump planuje przedstawić Zełenskiemu oraz europejskim liderom własną wizję zakończenia wojny podczas spotkań w Białym Domu.

Europejscy przywódcy oraz Zełenski podkreślają konieczność trwałego pokoju, natomiast nie zamierzają akceptować narzuconych przez Rosję ograniczeń wobec Ukrainy.

Nowy wpis amerykańskiego przywódcy ukazał się na kilkanaście godzin przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego wraz z europejskimi liderami w Białym Domu. Ukraiński prezydent wraz ze swoimi sojusznikami udaje się do Waszyngtonu po tym, jak w piątek na Alasce zorganizowany został szczyt Trump-Putin, który zdaniem wielu okazał się być jedynie propagandowym sukcesem Kremla.

Trump zwrócił się do Zełenskiego. Prezydent USA stawia warunki

Podczas poniedziałkowych rozmów w Gabinecie Owalnym Donald Trump zamierza m.in. przedstawić swoim gościom własną wizję tego, jak powinien wyglądać pokój między Ukrainą a Rosją. Spotkanie będzie odbywało się za zamkniętymi drzwiami, ale prezydent USA już ujawnił, czego zamierza żądać od Kijowa.

"Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę".. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie danego przez Obamę Krymu (12 lat temu, bez jednego wystrzału!) i żadnego wchodzenia do NATO przez Ukrainę. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!!" - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.

W innym z postów Trump zapowiedział, że poniedziałek będzie "wielkim dniem w Białym Domu". "Nigdy nie gościłem tak wielu europejskich przywódców jednocześnie. To wielki zaszczyt" - przekazał.

Spotkanie Trump-Zełenski rozpocznie się w Waszyngtonie o godzinie 13 czasu lokalnego (19 w Polsce), po czym do prezydentów USA i Ukrainy dołączą liderzy europejscy. Według harmonogramu w Białym Domu będą oni wcześniej niż Zełenski, ale rozmowy w rozszerzonym formacie zaczną się o 15.

Prezydent Ukrainy odpowiada. "Rosja musi zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła"

Głos przed poniedziałkowymi rozmowami zabrał także sam Wołodymyr Zełenski, który podziękował Donaldowi Trumpowi za zaproszenie i zapewnił, że Ukraina i jej wszyscy sojusznicy "podzielają silne pragnienie szybkiego i niezawodnego zakończenia wojny".

"Pokój musi być trwały. Nie tak jak lata temu, kiedy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części naszego Wschodu - części Donbasu - a Putin po prostu wykorzystał to jako trampolinę do nowego ataku. Albo kiedy Ukraina otrzymała tak zwane 'gwarancje bezpieczeństwa' w 1994 roku, ale one nie zadziałały" - oznajmił.

Zełenski nawiązał również do stanowiska Trumpa ws. Krymu i zakończenia wojny z Rosją, podkreślając, że "Krymu nie należało wtedy (w 2014 r. - red.) oddawać, tak jak Ukraińcy nie oddawali Kijowa, Odessy ani Charkowa po 2022 roku?".

Przywódca zaznaczył przy tym, że jego wojska odnoszą sukcesy w obwodach donieckim i sumskim, a Ukraina zostanie obroniona i otrzyma gwarancje bezpieczeństwa od USA.

"Rosja musi zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła. I mam nadzieję, że nasza wspólna siła z Ameryką, z naszymi europejskimi przyjaciółmi, zmusi Rosję do prawdziwego pokoju" - napisał.

Zełenski, Trump i europejscy liderzy będą rozmawiać w Waszyngtonie

Tymczasem "New York Times" podaje, że Trump przystał na postulat Putina, by Ukraińcy wycofali się kontrolowanych wciąż przez siebie terytoriów w obwodzie donieckim w zamian za zamrożenie linii frontu. Wcześniej prezydent USA utrzymywał, że decyzja o zmianach terytorialnych zależeć będzie wyłącznie od Kijowa.

We wspólnym oświadczeniu liderów europejskich po szczycie na Alasce przywódcy ci również podkreślili, że pokój musi być trwały i sprawiedliwy.

"Nie należy nakładać żadnych ograniczeń na siły zbrojne Ukrainy ani na jej współpracę z państwami trzecimi. Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO" - zastrzeżono.

