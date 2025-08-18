Trump odsłonił karty. "Zełenski może niemal natychmiast zakończyć wojnę"
"Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę" - oświadczył prezydent USA. Jednocześnie Donald Trump podkreślił, że uznanie Krymu jako rosyjskiego i kwestia braku członkostwa Ukrainy w NATO muszą zostać zaakceptowane przez Kijów. "Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią" - stwierdził republikanin.
Nowy wpis amerykańskiego przywódcy ukazał się na kilkanaście godzin przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego wraz z europejskimi liderami w Białym Domu. Ukraiński prezydent wraz ze swoimi sojusznikami udaje się do Waszyngtonu po tym, jak w piątek na Alasce zorganizowany został szczyt Trump-Putin, który zdaniem wielu okazał się być jedynie propagandowym sukcesem Kremla.
Trump zwrócił się do Zełenskiego. Prezydent USA stawia warunki
Podczas poniedziałkowych rozmów w Gabinecie Owalnym Donald Trump zamierza m.in. przedstawić swoim gościom własną wizję tego, jak powinien wyglądać pokój między Ukrainą a Rosją. Spotkanie będzie odbywało się za zamkniętymi drzwiami, ale prezydent USA już ujawnił, czego zamierza żądać od Kijowa.
"Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę".. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie danego przez Obamę Krymu (12 lat temu, bez jednego wystrzału!) i żadnego wchodzenia do NATO przez Ukrainę. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają!!!" - napisał Trump na portalu społecznościowym Truth Social.
W innym z postów Trump zapowiedział, że poniedziałek będzie "wielkim dniem w Białym Domu". "Nigdy nie gościłem tak wielu europejskich przywódców jednocześnie. To wielki zaszczyt" - przekazał.
Spotkanie Trump-Zełenski rozpocznie się w Waszyngtonie o godzinie 13 czasu lokalnego (19 w Polsce), po czym do prezydentów USA i Ukrainy dołączą liderzy europejscy. Według harmonogramu w Białym Domu będą oni wcześniej niż Zełenski, ale rozmowy w rozszerzonym formacie zaczną się o 15.
Prezydent Ukrainy odpowiada. "Rosja musi zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła"
Głos przed poniedziałkowymi rozmowami zabrał także sam Wołodymyr Zełenski, który podziękował Donaldowi Trumpowi za zaproszenie i zapewnił, że Ukraina i jej wszyscy sojusznicy "podzielają silne pragnienie szybkiego i niezawodnego zakończenia wojny".
"Pokój musi być trwały. Nie tak jak lata temu, kiedy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części naszego Wschodu - części Donbasu - a Putin po prostu wykorzystał to jako trampolinę do nowego ataku. Albo kiedy Ukraina otrzymała tak zwane 'gwarancje bezpieczeństwa' w 1994 roku, ale one nie zadziałały" - oznajmił.
Zełenski nawiązał również do stanowiska Trumpa ws. Krymu i zakończenia wojny z Rosją, podkreślając, że "Krymu nie należało wtedy (w 2014 r. - red.) oddawać, tak jak Ukraińcy nie oddawali Kijowa, Odessy ani Charkowa po 2022 roku?".
Przywódca zaznaczył przy tym, że jego wojska odnoszą sukcesy w obwodach donieckim i sumskim, a Ukraina zostanie obroniona i otrzyma gwarancje bezpieczeństwa od USA.
"Rosja musi zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła. I mam nadzieję, że nasza wspólna siła z Ameryką, z naszymi europejskimi przyjaciółmi, zmusi Rosję do prawdziwego pokoju" - napisał.
Zełenski, Trump i europejscy liderzy będą rozmawiać w Waszyngtonie
Tymczasem "New York Times" podaje, że Trump przystał na postulat Putina, by Ukraińcy wycofali się kontrolowanych wciąż przez siebie terytoriów w obwodzie donieckim w zamian za zamrożenie linii frontu. Wcześniej prezydent USA utrzymywał, że decyzja o zmianach terytorialnych zależeć będzie wyłącznie od Kijowa.
We wspólnym oświadczeniu liderów europejskich po szczycie na Alasce przywódcy ci również podkreślili, że pokój musi być trwały i sprawiedliwy.
"Nie należy nakładać żadnych ograniczeń na siły zbrojne Ukrainy ani na jej współpracę z państwami trzecimi. Rosja nie może mieć prawa weta wobec drogi Ukrainy do UE i NATO" - zastrzeżono.