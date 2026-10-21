W skrócie Donald Trump zaapelował do Ukrainy o podpisanie umowy pokojowej z Rosją i przedstawił Rosję jako silniejsze państwo od Ukrainy.

Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone i Europa wydały znaczne środki na wsparcie dla Ukrainy, a obecnie Europa jest tym zmęczona.

Ostatnie ochłodzenie stosunków USA i Ukrainy wynika z rozbieżności dotyczących ataków na rosyjski sektor paliwowy oraz porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie importu paliwa do USA.

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- Ukraina musi chcieć zawrzeć porozumienie - powiedział dziennikarzom prezydent USA Donald Trump we wtorek w Gabinecie Owalnym. Przekonywał, że Rosja jest na to gotowa.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy, jeśli do porozumienia nie dojdzie, "wszystko się pogorszy". - Rosja to bardzo duży kraj. Mają tam dużo osób. Mają wielu ludzi, których mogą przyciągnąć. Ukraina nie ma dokąd zabrać wielu ludzi - wymieniał.

Trump z apelem do Kijowa. Ukraina nie chce ustąpić Rosji

- I czas zawrzeć umowę, mówię wam. Ale jedno trzeba pamiętać: daliśmy Ukrainie wiele. Nie otrzymaliśmy absolutnie nic w zamian, poza żalem, śmiercią i ogromnymi stratami finansowymi. Dostarczaliśmy ogromne ilości sprzętu, w tym sprzętu wojskowego. Więc to już jest najwyższa pora - powiedział Trump.

Prezydent stwierdził, że zarówno USA, jak i kraje Europy wydały dużo pieniędzy, by wspierać Ukrainę. - A teraz Europa ma dość - dodał.

Trump stwierdził również, że "Rosja to wielka maszyna, która idzie naprzód", co - jak wskazał - widać po zajętych przez nią ziemiach. - Tydzień po tygodniu zdobyte ziemie rosną - mówił.

- Rosjanie po prostu maszerują naprzód. Mają nieograniczone rezerwy ludzi, no a Ukraina ich nie ma - ocenił Trump.

Zełenski i Putin "nie muszą być w tym samym pomieszczeniu"

Donald Trump nadmienił, że przywódca RosjiWładimir Putin i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "nie muszą być w tym samym pomieszczeniu", aby zawrzeć porozumienie. Jak stwierdził, "może to zorganizować inaczej".

- Trudno im być w tym samym pomieszczeniu - przyznał. - Nie obchodzi mnie, jak to zostanie zrobione.

Następnie Trump przypomniał dziennikarzom swoje burzliwe spotkanie z Zełenskim w Białym Domu w lutym 2025 roku. Doszło wówczas do ostrej, transmitowanej przez media wymiary zdań między Trumpem, wiceprezydentem USA J.D. Vancem i prezydentem Ukrainy. Spotkanie zakończyło się bez porozumienia w sprawie interesów handlowych Waszyngtonu z Kijowem, a także bez planowej wspólnej konferencji prasowej.

- Chcemy, żeby Zełenski zawarł układ, bo może to zrobić. Mógł zawrzeć umowę dwa lata temu, gdy rozmawialiśmy w Gabinecie Owalnym. A teraz będzie musiał chcieć zawrzeć układ, bo nie sądzę, by jego ludzie pozwolili mu na co innego - powiedział amerykański przywódca.

Ochłodzenie relacji USA z Ukrainą

Ostatnie pogorszenie relacji Stanów Zjednoczonych z Ukrainą wynika ze zderzenia priorytetów amerykańskich - obniżenia cen paliw i szybkiego zakończenia wojny - z ukraińską strategią dalekich uderzeń w rosyjską infrastrukturę energetyczną.

Trump w ostatnich tygodniach zażądał od Kijowa, by zaprzestano zadawania ciosów w rosyjski sektor paliwowy. Zełenski ostatecznie odmówił, argumentując, że Rosja nadal atakuje Ukrainę.

Późniejsze porozumienie Trumpa z Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa do USA wywołało poruszenie w ukraińskim rządzie. Prezydent Ukrainy skrytykował ruch sojusznika. W konsekwencji Trump publicznie stwierdził, że należy wymienić Zełenskiego na lepszego lidera.

Źródła: Reuters, Unian, AFP



