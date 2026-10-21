Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Trump nie daje dużych szans Ukrainie. Ostre przemówienie: Pamiętajcie o tym

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Donald Trump ponaglił Ukrainę do zawarcia porozumienia pokojowego z Rosją. - Stany Zjednoczone wydały fortunę, Europa też wydała ogromne środki i teraz ma tego dość - powiedział w kontekście wspierania Kijowa. Jak dodał, jeśli wojna wkrótce się nie skończy, będzie tylko gorzej. W superlatywach opowiadał o potędze Moskwy, negując potencjał Ukrainy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wołodymyr Zełenski, Donald Trump i Władimir Putin w garniturach na tle przemysłowym, z mikrofonami w tle
Wołodymyr Zełenski, Donald Trump i Władimir Putin. IlustracyjneJIM WATSON, OLE BERG-RUSTEN / NTB, GAVRIIL GRIGOROV / POOLAFP

W skrócie

  • Donald Trump zaapelował do Ukrainy o podpisanie umowy pokojowej z Rosją i przedstawił Rosję jako silniejsze państwo od Ukrainy.
  • Trump zaznaczył, że Stany Zjednoczone i Europa wydały znaczne środki na wsparcie dla Ukrainy, a obecnie Europa jest tym zmęczona.
  • Ostatnie ochłodzenie stosunków USA i Ukrainy wynika z rozbieżności dotyczących ataków na rosyjski sektor paliwowy oraz porozumienia Trumpa z Putinem w sprawie importu paliwa do USA.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

- Ukraina musi chcieć zawrzeć porozumienie - powiedział dziennikarzom prezydent USA Donald Trumwe wtorek w Gabinecie Owalnym. Przekonywał, że Rosja jest na to gotowa.

Zdaniem amerykańskiego przywódcy, jeśli do porozumienia nie dojdzie, "wszystko się pogorszy". - Rosja to bardzo duży kraj. Mają tam dużo osób. Mają wielu ludzi, których mogą przyciągnąć. Ukraina nie ma dokąd zabrać wielu ludzi - wymieniał.

Trump z apelem do Kijowa. Ukraina nie chce ustąpić Rosji

- I czas zawrzeć umowę, mówię wam. Ale jedno trzeba pamiętać: daliśmy Ukrainie wiele. Nie otrzymaliśmy absolutnie nic w zamian, poza żalem, śmiercią i ogromnymi stratami finansowymi. Dostarczaliśmy ogromne ilości sprzętu, w tym sprzętu wojskowego. Więc to już jest najwyższa pora - powiedział Trump.

Prezydent stwierdził, że zarówno USA, jak i kraje Europy wydały dużo pieniędzy, by wspierać Ukrainę. - A teraz Europa ma dość - dodał.

Zobacz również:

Republikański senator: Władimir Putin gra Donaldem Trumpem jak na skrzypcach
Wojna w Ukrainie

"Putin gra nim jak na skrzypcach". Republikański senator uderzył w Trumpa

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

Trump stwierdził również, że "Rosja to wielka maszyna, która idzie naprzód", co - jak wskazał - widać po zajętych przez nią ziemiach. - Tydzień po tygodniu zdobyte ziemie rosną - mówił.

- Rosjanie po prostu maszerują naprzód. Mają nieograniczone rezerwy ludzi, no a Ukraina ich nie ma - ocenił Trump.

Zełenski i Putin "nie muszą być w tym samym pomieszczeniu"

Donald Trump nadmienił, że przywódca RosjiWładimir Putin i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "nie muszą być w tym samym pomieszczeniu", aby zawrzeć porozumienie. Jak stwierdził, "może to zorganizować inaczej".

- Trudno im być w tym samym pomieszczeniu - przyznał. - Nie obchodzi mnie, jak to zostanie zrobione.

Zobacz również:

Polityka Donalda Trumpa nie służy Polsce? Nowy sondaż
Polska

Zapytano, jak Trump wpływa na Polskę. Jedna opinia wyraźnie przeważyła

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Następnie Trump przypomniał dziennikarzom swoje burzliwe spotkanie z Zełenskim w Białym Domu w lutym 2025 roku. Doszło wówczas do ostrej, transmitowanej przez media wymiary zdań między Trumpem, wiceprezydentem USA J.D. Vancem i prezydentem Ukrainy. Spotkanie zakończyło się bez porozumienia w sprawie interesów handlowych Waszyngtonu z Kijowem, a także bez planowej wspólnej konferencji prasowej.

- Chcemy, żeby Zełenski zawarł układ, bo może to zrobić. Mógł zawrzeć umowę dwa lata temu, gdy rozmawialiśmy w Gabinecie Owalnym. A teraz będzie musiał chcieć zawrzeć układ, bo nie sądzę, by jego ludzie pozwolili mu na co innego - powiedział amerykański przywódca.

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Trump naciska na Zełenskiego i wyciąga rękę do Rosji
Wojna w Ukrainie

Trump zwraca się w stronę Rosji. Media: Zełenski pod coraz większą presją

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Ochłodzenie relacji USA z Ukrainą

Ostatnie pogorszenie relacji Stanów Zjednoczonych z Ukrainą wynika ze zderzenia priorytetów amerykańskich - obniżenia cen paliw i szybkiego zakończenia wojny - z ukraińską strategią dalekich uderzeń w rosyjską infrastrukturę energetyczną.

Trump w ostatnich tygodniach zażądał od Kijowa, by zaprzestano zadawania ciosów w rosyjski sektor paliwowy. Zełenski ostatecznie odmówił, argumentując, że Rosja nadal atakuje Ukrainę.

Późniejsze porozumienie Trumpa z Putinem w sprawie importu rosyjskiego paliwa do USA wywołało poruszenie w ukraińskim rządzie. Prezydent Ukrainy skrytykował ruch sojusznika. W konsekwencji Trump publicznie stwierdził, że należy wymienić Zełenskiego na lepszego lidera.

Źródła: Reuters, Unian, AFP

Zobacz również:

Wojna w Ukrainie. Kijów przedstawił w Norwegii nowe pomysły, są postępy w negocjacjach (na zdjęciu: Wołodymyr Zełenski)
Wojna w Ukrainie

Przełom na linii Ukraina-USA? Urzędnik o kulisach rozmów. "Silna zgoda"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj


"Polityczny WF": "Kwestia dwóch miesięcy". Co rządzący zrobią z TK? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze