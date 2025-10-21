W skrócie Donald Trump miał naciskać na Wołodymyra Zełenskiego, aby Ukraina oddała wschodni Donbas Rosji.

Według relacji ukraińskiego urzędnika rozmowy w Białym Domu były bardzo napięte i trudne.

Trump zaprzecza, by proponował oddanie Donbasu, a rozmowę z Zełenskim określił jako "serdeczną".

Według ukraińskiego urzędnika, podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem panowało przekonanie, że dyplomatyczne wysiłki na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie się przeciągają i przypominają "chodzenie w kółko".

Rozmowy z amerykańskim prezydentem miały być również "napięte" i "niełatwe". Zapytany o to, czy Trump nalegał, by Ukraina oddała Rosji część wschodniego Donbasu w zamian za pokój ukraiński urzędnik stwierdził: "Tak, to prawda".

Rozmowa Trumpa z Zełenskim. "Czas zawrzeć porozumienie"

Piątkowe rozmowy prezydentów USA i Ukrainy nastąpiły chwilę po rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Według doniesień medialnych spotkanie miało mieć bardzo burzliwy przebieg. Trump miał podczas niego krzyczeć, przeklinać, a nawet rzucać mapami.

- Jeśli Putin tego zechce, zniszczy cię - miał powiedzieć amerykański prezydent do Zełenskiego.

Inaczej przebieg spotkania przedstawił sam Trump. "Rozmowa była bardzo interesująca i serdeczna, ale powiedziałem mu (Zełenskiemu - red.), tak samo jak sugerowałem prezydentowi Putinowi, że najwyższy czas zakończyć zabijanie i zawrzeć porozumienie" - napisał w mediach społecznościowych.

Zaprzeczył również, by proponował Zełenskiemu oddanie Donbasu. - Nie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Uważam, że powinni po prostu zatrzymać się na liniach frontu. (...) Myślę, że 78 proc. tego terytorium (Donbasu - red.) jest już zajęte przez Rosję. Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą coś wynegocjować później - stwierdził.

