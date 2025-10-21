Trump nalegał na oddanie Donbasu? Ukraiński urzędnik zabrał głos
Donald Trump naciskał na Wołodymyra Zełenskiego, by zgodził się na oddanie wschodniego Donbasu Rosji - powiedział wysoki rangą ukraiński urzędnik cytowany przez AFP. Według niego piątkowe rozmowy w Białym Domu były "niełatwe" i "napięte".
W skrócie
Według ukraińskiego urzędnika, podczas spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem panowało przekonanie, że dyplomatyczne wysiłki na rzecz zakończenia wojny w Ukrainie się przeciągają i przypominają "chodzenie w kółko".
Rozmowy z amerykańskim prezydentem miały być również "napięte" i "niełatwe". Zapytany o to, czy Trump nalegał, by Ukraina oddała Rosji część wschodniego Donbasu w zamian za pokój ukraiński urzędnik stwierdził: "Tak, to prawda".
Rozmowa Trumpa z Zełenskim. "Czas zawrzeć porozumienie"
Piątkowe rozmowy prezydentów USA i Ukrainy nastąpiły chwilę po rozmowie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Według doniesień medialnych spotkanie miało mieć bardzo burzliwy przebieg. Trump miał podczas niego krzyczeć, przeklinać, a nawet rzucać mapami.
- Jeśli Putin tego zechce, zniszczy cię - miał powiedzieć amerykański prezydent do Zełenskiego.
Inaczej przebieg spotkania przedstawił sam Trump. "Rozmowa była bardzo interesująca i serdeczna, ale powiedziałem mu (Zełenskiemu - red.), tak samo jak sugerowałem prezydentowi Putinowi, że najwyższy czas zakończyć zabijanie i zawrzeć porozumienie" - napisał w mediach społecznościowych.
Zaprzeczył również, by proponował Zełenskiemu oddanie Donbasu. - Nie, nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Uważam, że powinni po prostu zatrzymać się na liniach frontu. (...) Myślę, że 78 proc. tego terytorium (Donbasu - red.) jest już zajęte przez Rosję. Zostawcie to tak, jak jest teraz. Mogą coś wynegocjować później - stwierdził.
