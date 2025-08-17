Kilka godzin po piątkowych rozmowach prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, w sobotę po południu armia Stanów Zjednoczonych wysłała nad Morze Czarne zaawansowany samolot Bombardier 650 Artemis.

Maszyna ma monitorować rosyjskie ruchy na okupowanym Krymie.

Szczyt Trump-Putin. Armia wysłała samolot zwiadowczy

Trasę samolotu, wyposażonego w zaawansowane czujniki ISR (wywiad, obserwacja i rozpoznanie), śledził w sobotę włoski portal Itamilradar.

Według tego serwisu Artemis wyleciał ze swojej bazy w Konstancy w Rumunii, przeciął Morze Czarne, docierając do obszaru u wybrzeży północnej Turcji, a następnie zawrócił w stronę rumuńskiego wybrzeża.

Bombardier 650 Artemis, zbudowany na bazie biznesowego odrzutowca Challenger 600, cechujący się wytrzymałą konstrukcją i wyposażony w zaawansowany zestaw czujników, należy do najnowocześniejszych samolotów wykorzystywanych przez Stany Zjednoczone w operacjach wywiadowczych nad Europą Wschodnią. Maszyna może prowadzić nieprzerwane 11-godzinne misje.

Alaska. Rozmowa Trumpa z Putinem. "Niezwykle skuteczne spotkanie"

Rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem trwała blisko trzy godziny. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 21:30 w piątek polskiego czasu.

Początkowo mówiło się, że rozmowa będzie przebiegała w "cztery oczy". Ostatecznie jednak postawiono na format 3:3.

- Nasze spotkanie było niezwykle skuteczne, we wszystkich punktach świetnie się dogadaliśmy, jest tylko kilka, które nam pozostało (...) Jeden jest prawdopodobnie najważniejszy, ale mamy bardzo duże szanse, żeby go osiągnąć - powiedział Trump na wspólnej konferencji z Putinem po zakończeniu rozmów.

Putin o spotkaniu z Trumpem. Podziękował za zaproszenie

Władimir Putin podziękował z kolei swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi za zaproszenie na Alaskę i stwierdził, że rozmowa z nim była "konstruktywna". - Nasze negocjacje były przesycone wzajemnym szacunkiem - powiedział, dodając że cieszy się, widząc Amerykanina "zdrowym i żywym".

Przypomniał, że od kilku lat nie było żadnych szczytów na linii USA-Rosja i był to "najtrudniejszy moment od czasów zimnej wojny". - Konieczne było wyprostowanie tej sytuacji - mówił.

