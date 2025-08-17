Ukraina Rosja
Trump ma oko na Krym. Wysłał specjalny samolot zwiadowczy

Po piątkowym szczycie z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina Stany Zjednoczone wysłały nad Morze Czarne zaawansowany samolot zwiadowczy Bombardier 650 Artemis. Służby chcą monitorować rosyjską aktywność na Krymie.

Armia USA wysłała nad Morze Czarne samolot wywiadowczy (na zdj. Bombardier Challenger 650)
Armia USA wysłała nad Morze Czarne samolot wywiadowczy (na zdj. Bombardier Challenger 650)x.com/itamilradar/ Anna Zvereva from Tallinn, Estonia - Bombardier Aerospace, N650BA, Bombardier Challenger 650, CC BY-SA 2.0materiał zewnętrzny

Kilka godzin po piątkowych rozmowach prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce, w sobotę po południu armia Stanów Zjednoczonych wysłała nad Morze Czarne zaawansowany samolot Bombardier 650 Artemis.

Maszyna ma monitorować rosyjskie ruchy na okupowanym Krymie.

Szczyt Trump-Putin. Armia wysłała samolot zwiadowczy

Trasę samolotu, wyposażonego w zaawansowane czujniki ISR (wywiad, obserwacja i rozpoznanie), śledził w sobotę włoski portal Itamilradar.

Według tego serwisu Artemis wyleciał ze swojej bazy w Konstancy w Rumunii, przeciął Morze Czarne, docierając do obszaru u wybrzeży północnej Turcji, a następnie zawrócił w stronę rumuńskiego wybrzeża.

    Bombardier 650 Artemis, zbudowany na bazie biznesowego odrzutowca Challenger 600, cechujący się wytrzymałą konstrukcją i wyposażony w zaawansowany zestaw czujników, należy do najnowocześniejszych samolotów wykorzystywanych przez Stany Zjednoczone w operacjach wywiadowczych nad Europą Wschodnią. Maszyna może prowadzić nieprzerwane 11-godzinne misje.

    Alaska. Rozmowa Trumpa z Putinem. "Niezwykle skuteczne spotkanie"

    Rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem trwała blisko trzy godziny. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 21:30 w piątek polskiego czasu.

    Początkowo mówiło się, że rozmowa będzie przebiegała w "cztery oczy". Ostatecznie jednak postawiono na format 3:3.

    - Nasze spotkanie było niezwykle skuteczne, we wszystkich punktach świetnie się dogadaliśmy, jest tylko kilka, które nam pozostało (...) Jeden jest prawdopodobnie najważniejszy, ale mamy bardzo duże szanse, żeby go osiągnąć - powiedział Trump na wspólnej konferencji z Putinem po zakończeniu rozmów.

    Putin o spotkaniu z Trumpem. Podziękował za zaproszenie

    Władimir Putin podziękował z kolei swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi za zaproszenie na Alaskę i stwierdził, że rozmowa z nim była "konstruktywna". - Nasze negocjacje były przesycone wzajemnym szacunkiem - powiedział, dodając że cieszy się, widząc Amerykanina "zdrowym i żywym".

      Przypomniał, że od kilku lat nie było żadnych szczytów na linii USA-Rosja i był to "najtrudniejszy moment od czasów zimnej wojny". - Konieczne było wyprostowanie tej sytuacji - mówił.

