W skrócie Donald Trump dąży do zakończenia wojny na Ukrainie jeszcze w tym roku, zanim w styczniu demokraci obejmą większość w amerykańskim Kongresie.

Ostatnio wznowiono rozmowy pokojowe, w tym spotkanie w Abu Zabi oraz rozmowy Trumpa z Putinem w Chinach, jednak porozumienie pozostaje trudne do osiągnięcia.

Kluczowym problemem pozostaje brak zgody w kwestiach terytorialnych oraz rozbieżności dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, których nie akceptuje Kreml.

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W ostatnich dniach wznowiono rozmowy pokojowe w sprawie zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą. Najpierw, po ośmiu miesiącach, odbyły się rozmowy między zespołami z Kijowa, Moskwy i Waszyngtonu w Abu Zabi.

Następnie Donald Trump spotkał się w Chinach z Władimirem Putinem, a Steve Witkoff i Jared Kushner reprezentujący USA w negocjacjach spotkali się z partnerami z Europy. Prezydent USA stwierdził, że jego rozmowa z rosyjskim przywódcą była dobra, a Putin zadeklarował gotowość do zakończenia wojny.

Według źródeł "Financial Times" rozmowy przyspieszyły, ponieważ Donald Trump liczy, że uda się wynegocjować pokój zanim w styczniu demokraci oficjalnie obejmą większość miejsc w Kongresie.

- Amerykanie mocno naciskają i pojawia się obawa, że aby doszło do porozumienia, konieczne będą poważne ustępstwa ze strony Ukrainy - twierdzi jeden z europejskich urzędników, cytowany przez "FT". - Amerykanom się spieszy, Putinowi nie - dodaje inny.

Wojna na Ukrainie. Do porozumienia nadal daleko

Na chwilę obecną trudno określić, czy dążenia administracji Trumpa do zakończenia wojny jak najszybciej mają szansę powodzenia. Wydaje sie jednak, że do potencjalnego porozumienia nadal jest daleko.

Dotychczas Ukrainie i Rosji nie udało się porozumieć w kwestiach terytorialnych. Moskwa chciałaby uzyskać cały obwód doniecki, tymczasem Kijów odmawia oddania terytoriów, które nadal kontroluje oraz uznania terenów okupowanych za rosyjskie.

Nie ma również porozumienia w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Jared Kushner twierdził, że Rosjanie byliby gotowi zaakceptować gwarancje, które byłyby podobne do art. 5 NATO. Siergiej Rybakow, który reprezentował Rosję podczas rozmów w Abu Zabi stwierdził jednak, że taka formuła jest dla Kremla "nieakceptowalna".



