Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie

Trump apeluje do Zełenskiego. Tymczasem Rosja gromadzi pociski

Karol Płatek

Karol Płatek

Donald Trump ponownie zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie - podają "Financial Times" i Axios. Powodem mają być obawy o niedobór oleju napędowego i rosnące ceny. Tymczasem, według Bloomberga, Rosja gromadzi pociski balistyczne, które mogą zostać wykorzystane zimą do ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną i grzewczą.

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Wołodymyr Zełenski i Donald Trump oraz rosyjska wyrzutnia Iskander-K z kontenerami na pociski 9M728.
Trump apeluje do Zełenskiego. Rosja gromadzi pociski na zimęJIM WATSON/AFP/East News/AA/ABACA/Abaca/East NewsEast News

W skrócie

  • Donald Trump zaapelował do Wołodymyra Zełenskiego o wstrzymanie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, wyrażając obawy dotyczące światowego niedoboru oleju napędowego i rosnących cen.
  • Rosja gromadzi pociski balistyczne, które mogą zostać użyte zimą przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej i grzewczej, ograniczając jednocześnie wykorzystanie pocisków balistycznych na rzecz dronów odrzutowych.
  • Ukraina posiada ograniczone zapasy pocisków przechwytujących i według Wołodymyra Zełenskiego potrzebuje na zimę 300 pocisków Patriot.
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Prezydent USA Donald Trump podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim ponownie zwrócił się do niego o zaprzestanie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie - poinformowały "Financial Times" i Axios.

Według "FT", który powołuje się na osoby zaznajomione z przebiegiem rozmowy, Trump wyraził obawy, że ukraińskie uderzenia pogłębiają światowy niedobór oleju napędowego i przyczyniają się do wzrostu jego cen.

Trump ponownie apeluje do Zełenskiego. Chodzi o rosyjskie rafinerie

- Słowo olej napędowy padło wiele razy podczas tej rozmowy telefonicznej - przekazał anonimowy rozmówca Axiosa.

W ostatnich miesiącach Kijów nasilił kampanię uderzeń m.in. w rosyjską infrastrukturę naftową. Ukraina argumentuje, że ataki mają osłabić rosyjską machinę wojenną, finansowaną w dużej mierze z eksportu ropy, gazu i produktów pochodnych.

Kłęby czarnego dymu i ogień nad moskiewską rafinerią Gazprom Nieft po ataku ukraińskich dronów.
Pożar rafinerii w Moskwie po ataku ukraińskich dronów-AFP

Po rozmowie z Trumpem Zełenski poinformował, że we wtorek spotka się z amerykańskim prezydentem w Nowym Jorku, gdzie rozpocznie się debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ukraiński przywódca ocenił, że rozmowy "mogą wiele zmienić" i zadeklarował gotowość Kijowa do podjęcia "poważnych kroków" w celu osiągnięcia pokoju.

Rosja gromadzi pociski balistyczne. Bloomberg wskazuje na zimowe ataki

W tym samym czasie Rosja może przygotowywać się do kolejnej fali uderzeń w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Bloomberg podał w poniedziałek, że rosyjska armia gromadzi zapasy pocisków balistycznych.

Zniszczony dom i sterty gruzu po rosyjskim ataku rakietowym w obwodzie dniepropietrowskim.
Skutki rosyjskiego ataku Iskanderem-M. Dom obrócony w ruinęMYKOLA MIAKSHYKOVAFP

Agencja zwróciła uwagę, że od sierpnia Rosja znacząco ograniczyła wykorzystanie pocisków balistycznych na rzecz dronów odrzutowych. Według Bloomberga może to sugerować gromadzenie rakiet przed nadejściem zimnej pogody na przełomie października i listopada.

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Celem potencjalnych ataków miałaby być ukraińska infrastruktura energetyczna i grzewcza.

Sytuację komplikuje ograniczony zapas pocisków przechwytujących, którymi dysponuje Ukraina. Bloomberg przypomniał, że Zełenski mówił w sierpniu o potrzebie zapewnienia na zimę 300 pocisków przechwytujących Patriot.

Rosja atakuje ukraińską infrastrukturę energetyczną od 2022 roku. Według przekazanych materiałów jesień i zima na przełomie 2025 i 2026 roku były pod tym względem najtrudniejszym okresem od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny. W wielu miastach, przede wszystkim w Kijowie, dochodziło do długotrwałych przerw w dostawach prądu i ogrzewania.

Źródła: Reuters, Axios, "Bloomberg", PAP, "Financial Times" .

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